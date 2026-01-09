Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'GH DÚO 4' que debe ganar el reality de Telecinco?

Telecinco ha vuelto a abrir las puertas de la casa de 'GH DÚO' en Tres Cantos apenas unas semanas después de cerrar 'GH 20' tras su gran fracaso en audiencia. Y lo ha hecho dando la bienvenida a doce nuevos famosos que lucharán por la victoria.

A los ocho concursantes ya confirmados por Telecinco: Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget, Sonia Madoc, Mario Jefferson se han sumado otros cuatro concursantes que conforman el casting.

Entre ellos se encuentra "el animal televisivo" Carlos Lozano, que regresa cuatro años después a la televisión. Junto a él también se han confirmado los fichajes de Manuel González ('La isla de las tentaciones') y su hermana Gloria así como el mexicano John Guts, conocido por su paso por 'Survivor'.

¿Y a ti qué concursante te gusta a primera vista? ¡Vota YA en El Televisero a tu concursante favorito de 'GH DÚO 4?