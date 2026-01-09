El público dicta sentencia al estreno de 'GH DÚO 4' en Telecinco con dos opiniones antagónicas sobre su casting

'GH DÚO' ha arrancado su cuarta edición en Telecinco con un objetivo primordial y vital: reflotar a la cadena en estas primeras semanas del año y, ante todo, no reeditar la debacle que sacudió a 'GH 20'. Por eso, Mediaset y Zeppelin, la productora, han trabajado en reunir a un elenco de concursantes que ha generado una respuesta del público muy antagónica.
Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar, Mario Jefferson, Sonia Madoc, Cristiana Piaget y Antonio Canales eran los ocho nombres que conocíamos antes del estreno. Ya en la gala inaugural hemos descubierto al resto de participantes, con varias sorpresas.
La principal, la que Telecinco venía cebando en las últimas 48 horas a través de diversas promos. Un "animal televisivo" que con 'GH DÚO 4' regresaba a la primera línea después de años alejado de los focos y del mundo. Un fichaje de "alto voltaje" que se ha tratado de Carlos Lozano. Su nombre era muy deseado y las apuestas se han cumplido.
Ha sido uno de los platos fuertes del estreno, pero no el único, pues al expresentador se han sumado otros tres nombres: Manuel González, su hermana Gloria, el mexicano John Guts, un polémico concursante de realities al otro lado del charco.
Con todo, tras oficializarse la lista completa de concursantes de 'GH DÚO 4', los telespectadores que han respaldado la primera gala de la temporada han dictado su sentencia al casting con un veredicto muy dispar. Por un lado, se ha alabado el fichaje de Carlos Lozano:
En cambio, por otra parte, se ha criticado masivamente la incorporación de Manuel González al ser la segunda vez que concursa en 'GH DÚO' y por volver a revivirse la trillada trama de 'La Isla de las Tentaciones' con Anita Williams.
Por último y en líneas generales, los comentarios valorando la gala de estreno de 'GH DÚO 4' han sido negativos, destacándose su poco ritmo y la ausencia de un guion atractivo. "Que después no les sorprenda las bajas audiencias", sentencian los seguidores del formato.
