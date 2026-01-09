El público dicta sentencia al estreno de 'GH DÚO 4' en Telecinco con dos opiniones antagónicas sobre su casting

'GH DÚO' ha arrancado su cuarta edición en Telecinco con un objetivo primordial y vital: reflotar a la cadena en estas primeras semanas del año y, ante todo, no reeditar la debacle que sacudió a 'GH 20'. Por eso, Mediaset y Zeppelin, la productora, han trabajado en reunir a un elenco de concursantes que ha generado una respuesta del público muy antagónica.

Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar, Mario Jefferson, Sonia Madoc, Cristiana Piaget y Antonio Canales eran los ocho nombres que conocíamos antes del estreno. Ya en la gala inaugural hemos descubierto al resto de participantes, con varias sorpresas.

La principal, la que Telecinco venía cebando en las últimas 48 horas a través de diversas promos. Un "animal televisivo" que con 'GH DÚO 4' regresaba a la primera línea después de años alejado de los focos y del mundo. Un fichaje de "alto voltaje" que se ha tratado de Carlos Lozano. Su nombre era muy deseado y las apuestas se han cumplido.

Ha sido uno de los platos fuertes del estreno, pero no el único, pues al expresentador se han sumado otros tres nombres: Manuel González, su hermana Gloria, el mexicano John Guts, un polémico concursante de realities al otro lado del charco.

Con todo, tras oficializarse la lista completa de concursantes de 'GH DÚO 4', los telespectadores que han respaldado la primera gala de la temporada han dictado su sentencia al casting con un veredicto muy dispar. Por un lado, se ha alabado el fichaje de Carlos Lozano:

Carlos Lozano vuelve a la TV.



MENUDO FICHAJAZO. ASÍ SI 👏🏻#GHDúoEstreno pic.twitter.com/NC8O9t5vBA — ᗴՏTᗴᒪᗩ (@Estela447449144) January 8, 2026

Carlos Lozano a veces puede saturar pero es concursante de millones para bien y para mal #GHDúoEstreno — Óscar Repo (@OscarRepo) January 8, 2026

Pues ya tengo ganador, pedazo de fichaje el señor Carlos Lozano !! 👏🏻👏🏻

Me encanta !! 🤩🤩#GHDúoEstreno — Sonia (@SoniaWahrheit) January 8, 2026

#GHDÚOEstreno Pero que maravilla que esté de vuelta el mejor villano de #GHVIP Carlos lozano 👏👏👏👏👏👏👏 — it's Ripley bitch !! 🇵🇸 (@kissfromrse2) January 8, 2026

FICHAJE DE MILLONES JODER #GHDÚOEstreno — secretboy (@tumayohater) January 8, 2026

Ha vuelto Don Carlos Lozano. HA VUELTO EL REY. Este SÍ es el GH que merecemos. #GHDúoEstreno pic.twitter.com/dtoUYrUC5H — One Regor After Another🏳️‍🌈🎥 (@beingcarygrant) January 8, 2026

Carlos lozano ME ENCANTA y por ahora es mi favorito!! Que le den el maletín que le quitó Laura matamoros!! #GHDÚOEstreno — SV2025 (@Gh19Violeta) January 8, 2026

el pedazo de concursante que es carlos lozano uffff #GHDúoEstreno — angela 🧚🏼‍♀️ (@angelaavld) January 8, 2026

UFFF CARLOS LOZANO VA A REVENTAR ESTE REALITY DESDE DENTRO, UNO DE LOS MEJORES CONCURSANTES QUE HA PASADO POR EL PROGRAMA #GHDÚOEstreno — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) January 8, 2026

En cambio, por otra parte, se ha criticado masivamente la incorporación de Manuel González al ser la segunda vez que concursa en 'GH DÚO' y por volver a revivirse la trillada trama de 'La Isla de las Tentaciones' con Anita Williams.

pero si manuel ya estuvo en gh duo pfffff tenía esperanzas de ver esta edición, se me acaban de ir xd #GHDúoEstreno — NAOMI ASENSI (@naomisuperasens) January 8, 2026

Otra vez manuel… que poco sentido #GHDúoEstreno — Adrián Ro (@adrianromerotv) January 8, 2026

Con lo bien que iban y la cagan con Manuel otra vez en GH DÚO #GHDúoEstreno — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) January 8, 2026

Esto lo hemos visto en Supervivientes hace 6 meses. Empezáis muy bien @ghoficial. Encima repitiendo concursantes #GHDúoEstreno — soypable (@soypable) January 8, 2026

No me gusta nada que entre Manuel. No solo ya fue concursante de GH Dúo sino que su convivencia con Anita ya está más que explotada. #GHDúoEstreno — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 8, 2026

NO TIO OTRA VEZ?



Venga hombre ya la habéis cagado #GHDúoEstreno — iviiiii (@ivanpsyhb) January 8, 2026

Si el plato fuerte de este reality va a ser Anita y Manué.. chao chaooooo #GHDúoEstreno — Señorín (@Senorin_) January 8, 2026

Manuel ? De verdad ? Que ya fue concursante de un dúo ? VENGA PRIMER ERROR VAYA MIERDA #GHDúoEstreno — Piki Comentarista 🍍🧡🍓 (@SuGhGanadora) January 8, 2026

Que no queremos ver a la gente de siempre. Que no os entra en la cabeza, cansinos!!! #GHDúoEstreno — Mar (@apagarlatele) January 8, 2026

Con lo bien que iban y meten a Manuel (otra vez) #GHDúoEstreno — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 8, 2026

Por último y en líneas generales, los comentarios valorando la gala de estreno de 'GH DÚO 4' han sido negativos, destacándose su poco ritmo y la ausencia de un guion atractivo. "Que después no les sorprenda las bajas audiencias", sentencian los seguidores del formato.

Qué gala tan poco fluida, los concursantes que no saben para donde tirar y nadie les orienta. Lo veo como si no tuvieran guión #GHDúoEstreno — the last of us (@thelastofuuu) January 9, 2026

La gala es bastante mala… #GHDúoEstreno — La Charla (@CharlyCat_) January 9, 2026

#GHDúoEstreno

Gala aburrida, gala lenta a mas no poder....



Que después no les sorprenda las bajas audiencias — Karma (@Karma0life) January 8, 2026

Será por ser la primera gala pero que tostón. Esperemos que el resto de concurso no defraude. De momento hay unos cuantos que pueden servir mucho #GHDúoEstreno — K (@lkhrs_) January 8, 2026

Ni con un casting buenísimo son capaces de hacer una gala decente. Esto es infumable #GHduoestreno — Dani 🖤 (@principewalsh) January 8, 2026

Que lentitud de gala... esto es lo que estropea el formato #GHDúoEstreno — RAELUCHY 🌹 (@raeluchy) January 8, 2026