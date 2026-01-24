'El Precio Justo' cierra una alentadora 1ª semana en audiencias: Así ha sido su ascendente evolución en Telecinco

'El Precio Justo', la nueva apuesta de Telecinco para revitalizar sus sobremesas con Carlos Sobera y Tania Medina al frente, ha cumplido su primera semana de emisiones, y lo ha hecho con una evolución claramente ascendente en audiencias entre la entrega de estreno del lunes y la ofrecida este viernes.

El crecimiento es muy apreciable, pasando del débil 7,2% de cuota de pantalla (589.000 espectadores) que registró el lunes 19 de enero -un día ciertamente desfavorable marcado por la actualidad informativa tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz- al 'destacado' 9,4% (690.000) con el que ha cerrado la semana.

Aunque sigue siendo un índice de share por debajo del doble dígito e insuficiente para una cadena ávida de audiencia, el dato es significativo y, sobre todo, muy esperanzador, ya que esta vez ha permitido mejorar el rendimiento que 'Vamos a ver' cosechaba en esa franja en los últimos tiempos.

Además, y esto es muy importante, con ese 9,4% alcanzado este viernes 'El Precio Justo' se coloca por encima de la media diaria y mensual de Telecinco: 9% y 8,5% respectivamente. Este indicador es fundamental a la hora de evaluar su continuidad en la programación. Aún es pronto para precipitarse, pero en Mediaset deberían estar satisfechos con estas primeras métricas que ha arrojado el concurso.

De hecho, el formato también ha experimentado una tendencia positiva en el parámetro de fidelidad: arrancó en torno a un 38% y, este viernes, anotó un 47,2%; síntoma de que está atrayendo y afianzando al público. Lógicamente, será una carrera de mucho fondo, pero las primeras cifras son halagüeñas.

Y es que, por otro lado, hay que resaltar también que 'Informativos Telecinco 15 horas' ha acusado una leve mejoría: del 9,1% que medió en la semana del 12 al 16 de enero con 'Vamos a ver' de telonero al 10% (el codiciado doble dígito) que ha promediado del 19 al 23 con 'El Precio Justo' como oferta antecesora.

A continuación, mostramos cómo ha sido la progresión del concurso -producido en colaboración con Fremantle- a lo largo de esta primera semana en antena (5 entregas), con un incremento total de 2,2 puntos en cuota y un aumento de más de 100 mil espectadores: