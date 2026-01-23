El cuarto round del duelo que esta semana se ha empezado a librar entre 'La Ruleta de la Suerte' y 'El Precio Justo' se saldó este jueves, 22 de enero, con una brecha absolutamente abismal. El concurso de Antena 3, uno de los grandes buques insignia de la cadena, firmó un rotundo récord de temporada.

En concreto, alcanzó su emisión más vista del presente curso y desde marzo del 2025 con 1.818.000 telespectadores de media. Mientras, el game show de Telecinco se quedó en 642.000 seguidores, es decir, congregó a 1.176.000 menos.

Ese máximo en miles para 'La Ruleta de la Suerte' se tradujo en un implacable 23,4% de cuota de pantalla, situándose casi 15 puntos por encima de 'El Precio Justo'. En otras palabras, el formato conducido por Jorge Fernández triplicó al presentado por Carlos Sobera y Tania Medina, que se conformó con un débil 8,4%. No obstante, hay que decir que no se trata de un dato que desentone dentro de la actual Telecinco.

Además, 'La Ruleta' también se impuso con gran holgura a La 1 de RTVE, sacándole 10,9 puntos de ventaja al segundo tramo de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz, que marcó un 11,7% de share y poco más de un millón de espectadores. Fue la segunda opción del público.

Antes, la 'Cocina abierta' de Karlos Arguiñano, el telonero de 'La Ruleta de la Suerte', promedió un enorme 18,9% de share y más de 900 mil televidentes. Por su parte, 'Espejo Público' anotó su segundo mejor día de la temporada con un destacado 14,5% y más de 400 mil fieles. El magacín de Susanna Griso adelantó a 'El programa de Ana Rosa' en casi tres puntos.