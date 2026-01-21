'El Precio Justo' aumenta su audiencia en la 2ª emisión en Telecinco y 'El Diario de Jorge' firma máximo histórico en espectadores

Telecinco se la juega mucho con sus recientes cambios en la programación de daytime. Uno de ellos, quizás uno de los principales, la apuesta por 'El Precio Justo' en la sobremesa después de muchos años consecutivos abonándose a programas en directo en esa franja horaria.

El cambio de oferta es drástico y, por eso, se requiere de un trabajo de fondo y mucha paciencia para poder afianzar el concurso. Más aún con la competencia tan feroz que existe por 'La Ruleta de la Suerte' y el contexto de la cadena, que es un decisivo condicionante más a la hora de rendir en mayor o menor medida.

'El Precio Justo' ha llegado a la parrilla de Telecinco para remontar los exiguos resultados que venía registrando 'Vamos a ver' en los últimos meses, con datos que giraban en torno al 8% de forma bastante lineal. El estreno del lunes, un día marcado por el consumo informativo tras la tragedia de Adamuz, pinchó con un 7,2% de cuota. Una cifra mala pero no catastrófica dentro -insistimos- del actual estado del canal.

Sin embargo, la gran prueba de fuego para el formato se producía este martes, 20 de enero, con su segunda entrega. Empeorar el registro del debut, algo que podría haber sido altamente probable, sí que colocaría al concurso y a Telecinco en una posición complicada. Afortunadamente, este escenario no se dio. Todo lo contrario: experimentó una subida de casi un punto en share.

En su segundo día, 'El Precio Justo' obtuvo un 8% de cuota de pantalla (+0,8) y congregó 623.000 telespectadores, lo que significa que también creció en miles con 34 mil seguidores más con respecto al programa de estreno. En resumen, un pequeño brote verde para el game show, aunque sigue siendo muy prematuro sacar conclusiones y es importante observar la evolución a lo largo de la semana.

También es reseñable que, posteriormente, 'Informativos Telecinco 15 horas' con Isabel Jiménez alcanzó el doble digito (10,1%), algo que se le venía resistiendo en los últimos tiempos, y superó la barrera del millón de televidentes, lo que refleja un positivo arrastre. Está por ver si es algo meramente puntual o no.

Hablando de brotes, por la tarde, 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez anotó un 10,2% de cuota media y 901.000 espectadores, siendo su mejor dato histórico en miles. No obstante, en el otro lado de la moneda se situó 'Allá tú', otra de las nuevas apuestas de Telecinco dentro de la renovación de parrilla que se ha acometido hasta ahora. En su caso, firmó un 7,4% y 797.000 seguidores.