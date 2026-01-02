'De Viernes' anuncia al quinto concursante oficial de 'Gran Hermano Dúo 4' en Telecinco

'Gran Hermano Dúo 4' llegará a Telecinco el próximo jueves 8 de enero a las 21:50 horas tal y como Sandra Barneda anunció en plena retransmisión de las Campanadas de Mediaset en Formigal. Y por ello, la cadena sigue confirmando a algunos de sus concursantes.

Fue hace una semana cuando Telecinco confirmó que 'Gran Hermano Dúo' será el reality que emita en este inicio de 2026 tras tener que cancelar 'GH 20' adelantando su final antes de navidad. Además 'De Viernes' también avanzó la identidad de su primera concursante: Anita Williams.

Y este viernes, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta ha sido el encargado también de confirmar como quinta concursante oficial de 'Gran Hermano Dúo 4' a Carmen Borrego. Así, la colaboradora de 'Vamos a ver' volverá a otro reality tras participar en 'Supervivientes'.

De esta manera, Carmen Borrego se suma a la lista de concursantes en la que también se encuentran otros rostros como Raquel Salazar ('Los gipsy kings'), el bailaor Antonio Canales y Belén Rodríguez. Precisamente con la colaboradora, Carmen Borrego se reencontrará tras haber sido grandes amigas en el pasado y haber sido compañeras en 'Sálvame' y haber participado juntas en 'Sálvame Okupa'.

Con 'Gran Hermano Dúo 4', Carmen Borrego volverá a probar suerte en un reality tras su paso por 'Supervivientes 2024'. La colaboradora sigue así además los pasos de su hijo José María Almoguera, que fue concursante en la tercera edición del reality producido por Zeppelin TV.