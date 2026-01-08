Confirmado por RTVE: Chanel regresa al Benidorm Fest 2026 cuatro años después de su histórico triunfo

Cuando queda apenas un mes para el Benidorm Fest 2026, TVE ha dado más detalles de la próxima edición del festival tras confirmarse que el ganador no representará a España en Eurovisión después de la retirada del certamen. Y entre las novedades está el regreso de Chanel con una actuación estelar, según han revelado en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero.

Así, para celebrar la quinta edición del Benidorm Fest, TVE ya tiene cerrada la que será una de las actuaciones para la gran final. Cuatro años después de llevarse la victoria y triunfar con 'SloMo', Chanel Terrero regresará al escenario del Palau de Esports de L'Illa. Además, los seguidores del festival podrán disfrutar de la actuación de Chanel en el ensayo de la final, el día 13 de febrero.

Cabe recordar que después de triunfar también en Eurovisión 2022 al quedar en un histórico tercer puesto, Chanel Terrero solo acudió al Benidorm Fest para entregar el galardón a Blanca Paloma como su sucesora pero no volvió a pisar el escenario.

De hecho, la propia Chanel Terrero no dudó en lanzar una pulla a RTVE en la edición del Benidorm Fest de 2024 por no invitarla a cantar en la final junto a Abraham Mateo cuando el andaluz cantó 'Clavaíto', el tema que interpretaba junto a ella.

Ahora, cuatro años después, la cantante volverá a sorprender con un 'Chanelazo' según avanzan desde la cadena pública. "En esta quinta edición vamos a intentar fabricar momentos de televisión que recordemos y yo creo que el regreso de Chanel al escenario de Benidorm va a ser un momento televisivo que nos va a gustar a todos", destacaba Sergio Calderón, el director de TVE. "Desde luego lo que va a hacer Chanel va a dejar sorprendida a la gente. Es una actuación muy muy increíble", apostillaba César Vallejo, el director del festival.

Chanel es la primera artista confirmada de la final del #BenidormFest2026✨



Asimismo, César Vallejo, director del Benidorm Fest, ha avanzado que los ensayos con los 18 artistas ya han terminado y cuáles son los siguientes pasos. "El trabajo de las actuaciones está muy avanzado. Ahora estamos con la parte del show, de los artistas invitados a las galas. Además, la guionista, Pilar de Francisco, ya está trabajando con los presentadores", revelaba.

"Espero que entendáis que el Benidorm Fest es una apuesta muy fuerte por el amor a la música. Más allá de las circunstancias, el Benidorm tiene que brillar. Hay artistas estupendos, con voces estupendas y las actuaciones que vamos a ver en el escenario van a ser increíbles", añadía al respecto.