Carlos Sobera, ante el futuro de 'El Precio Justo' en Telecinco: "Vencer a 'La Ruleta' es muy complicado"

'El precio justo' inició su nueva etapa en Telecinco el lunes 19 de enero. Y antes de conocer cómo el público de la cadena iba a recibir este nuevo ejercicio de nostalgia, Carlos Sobera se pronunció sobre el complicado momento que vive la cadena en cuanto a audiencias. A su vez, el presentador reflexionaba sin tapujos sobre la dura tarea de competir en la franja de 'La ruleta de la suerte' de Antena 3.

"Está muy complicado, sobre todo porque se ha establecido un vínculo muy fuerte entre el público y 'La ruleta'. Hablamos de hábitos y para que alguien deje de ver La ruleta y te vea a ti, tienes que ofrecer algo muy apetecible. Pero, sinceramente, creo que esa no es la lucha", reconoció el presentador en una reciente entrevista para El Confidencia,l previa al estreno de 'El precio justo' en Telecinco.

Carlos Sobera ante la llegada de 'El precio justo' en plena crisis de audiencias: "Vencer a 'La Ruleta' es muy complicado"

Así, Carlos Sobera no dudó en explicar los planes de la cadena para competir contra Jorge Fernández el consolidado espacio de Antena 3. "Lo que se intenta con 'El precio justo' es crear un hábito distinto y atraer a un público que habitualmente no está con nosotros a esa hora, sin plantearnos una guerra directa, aunque coincidamos en emisión. Puede haber espacio para los dos, pero vencer a 'La ruleta' es muy complicado". declaró el conductor de 'First Dates'.

"Yo estaba en Antena 3 cuando se compró 'La ruleta'. En ese momento yo hacía '¿Quién quiere ser millonario?' y querían que lo presentara yo, pero no podía. Entonces ficharon a Jorge Fernández, y tenía dudas. Recuerdo decirle: 'va a ser la franja del mediodía y vas a estar ahí 25 años, como poco'. Pues bueno, lleva 21", recordó durante su encuentro con el citado medio, rememorando así su pasado compartido con el concurso que continúa arrasando tras dos décadas en la competencia.

A su vez, confesó que, pese a haber tenido contacto con el presentador de Antena 3 en el pasado, no han podido discutir sobre su nueva etapa de rivalidad. "Ahora, a raíz del lanzamiento de El precio justo, no hemos hablado. Tampoco quiero ponerle nervioso… estará acojonado, probablemente", bromeó Carlos Sobera, reconociendo también la presión por los datos de audiencia.

Sobre las audiencias de Telecinco: "Siempre afecta un poco el dato"

"Con normalidad no se levanta nadie que trabaje en el medio. Siempre afecta un poco el dato. Pero tengo claro el panorama a corto plazo y mi ilusión está en el medio y largo plazo. Esto es una carrera de fondo", continuó explicando el presentador, advirtiendo que el camino hasta encontrar un hueco en la franja no será fácil. "El público está acostumbrado a otras cosas y ahora hay que llamar a la puerta y decir 'danos diez minutos… mañana once…', y puede que dentro de un mes sean catorce. Piano, piano. Roma no se construyó en un día", subrayó.

A su vez, no evitó mojarse sobre la caída en picado en audiencias de Mediaset y su pronóstico de vida. "No tiene una explicación lógica. Son etapas", comenzó apuntando sobre la mala racha de Telecinco. "Yo esto lo he visto muchas veces. En Atresmedia, en una etapa anterior de Telecinco y ahora otra vez. De repente el público encuentra ofertas que le interesan más en otros sitios y se acomoda. El espectador es muy de costumbres y, cuando adopta una, es difícil recuperarlo", aseguró.

"Pero si llega el programa adecuado en el momento oportuno, la gente vuelve. Y volverá a Telecinco, es cuestión de tiempo. Además, no es verdad que todo funcione mal. El prime time va muy bien, por ejemplo, y por las mañanas Ana Rosa funciona como una moto", valoró Carlos Sobera, que espera con certeza la remontada de la cadena estrella de Mediaset en audiencias este 2026.

Sobre el salto de 'First Dates' a Telecinco: "Soy conservador, lo hubiese dejado en Cuatro"

"Cuando llevas muchos años en un éxito, llega un momento en el que te agotas mentalmente. Aquí, en cambio, estás como en el salvaje oeste, descubriendo territorios nuevos cada día. Siempre hay un ataque: si no es el Séptimo de Caballería, son los indios; si no, los vaqueros", señaló el presentador, negando encontrarse en una situación incómoda dentro de la corporación. "Yo solo sé que no estoy quemado. Cuando me quemo, me voy. Y me he ido de varios canales, no de uno…. siempre ha sido por necesidad de buscar cosas nuevas", afirmó.

"Busco divertirme, y si no me divierto, no hago las cosas. Tuve la gran suerte de llegar a Mediaset con 'First Dates'. A mi mujer y a mi suegra no les convencía, pero a mí me pareció una bomba. Diez años después sigo pasándolo de maravilla", recordó Carlos Sobera, también mojándose sobre el salto del dating show de Cuatro a las noches de Telecinco de forma temporal. "Si sirve para ayudar a Mediaset, perfecto", añadió con voluntad de ayuda.

"Yo soy conservador y habría dejado el programa en Cuatro toda la vida. Hemos creado un vínculo muy fuerte con el público allí. Cambiarlo de cadena altera el paso, pero si sirve para coger aire… Además, es un movimiento transitorio, hasta la llegada de 'Supervivientes', que es un formato enorme y también arrasa en access prime time", puntualizó el rostro de Mediaset.