Bibiana Fernández suelta a bocajarro lo que nadie se había atrevido de Ana Obregón tras su frase más polémica sobre Julio Iglesias

La intervención de Ana Obregón en el especial de '¡De viernes!' de Julio Iglesias sigue dando mucho de que hablar. La última en cargar contra la actriz y presentadora por las barbaridades que soltó al defender a su amigo ha sido Bibiana Fernández.

Durante su entrevista en el programa de Telecinco, Ana puso en entredicho los desgarradores testimonios de las dos exempleadas de Julio Iglesias, que le acusan de haber sufrido abuso sexual y un trato vejatorio mientras trabajaban para él. Además, empleó unos términos que fueron muy criticados por los usuarios de las redes sociales, quienes llegaron a pedir su despido de la televisión.

Numerosos rostros conocidos también han cargado contra la bióloga. La última en hacerlo ha sido Bibiana Fernández quien en 'El programa de Ana Rosa' se mostraba durísima con ella. "Tú si ves que me paso tú me tapas a boca porque es que vengo suelta", le advertía la colaboradora a la presentadora en el magacín matinal de Telecinco. Acto seguido daba su opinión al respecto: "Partiendo siempre de la base de la presunción de inocencia como no puede ser de otra manera. Los amigos no le están haciendo bien".

Bibiana Fernández critica la polémica intervención de Ana Obregón en '¡De viernes!'

"De repente los amigos (de Julio) dicen cosas raras como por ejemplo que si comiéndote el pito mucho rato no te salen ampollas, qué poca vida tienes Ana", espetaba sin pelos en la lengua. De esta forma, Bibiana Fernández hacía alusión al polémico comentario de Ana Obregón en '¡De viernes!', para así intentar desmontar el testimonio de las demandantes.

Pero la colaboradora iba más allá en sus críticas a la actriz: "Aunque sea como bióloga, pero tú tienes que tener una idea. Ten en cuenta que ahora mismo se usan unas pastillas que está la gente tres días dale que te pego no, de momento no tenemos consciencia de que salgan ampollas. Dicen '¿estaba atada?'. El hambre ata mucho, las necesidades atan mucho".

Así, la artista sale en defensa de las demandantes de Julio Iglesias ante los que critican que no abandonaran su puesto de trabajo tras sufrir semejantes abusos sexuales. Como ya recordó Beatriz Archidona a Ana Obregón, se trata de mujeres con escasos recursos y vulnerables, que no pueden dejar su trabajo por muy mal que las tratara el cantante.