Antonio Rossi señala la identidad del "animal televisivo" que ficha por 'GH DÚO 4' como concursante

A solo tres horas del estreno de 'GH DÚO 4', Telecinco está generando una gran expectación entre sus seguidores pues sabe que se la juega con el reality después del gran fracaso de 'GH 20'. Es por ello por lo que en las últimas horas se está cebando la vuelta de un "animal televisivo". Y en 'El tiempo justo' algunos han querido señalar de quién se trata siendo Antonio Rossi el que quizás ha dado en la clave.

Este miércoles, la cadena de Mediaset ya avanzaba que en el casting de 'GH DÚO' se encontraba un hombre que lleva cuatro años alejado de la televisión, del amor y del "mundo". Un día después, la promo se ha ampliado hablando de un "animal televisivo".

En esta nueva promo, se ve una caja precintada y encadenada en el jardín de la casa de Tres Cantos. "Un animal televisivo a punto de ser liberado" o "el regreso de la bestia" son algunos de los claims que aparecen en el anuncio mientras se muestra esa caja desde diferentes ángulos repleta de etiquetas en las que se puede leer "no abrir", "danger" (peligro), "riesgo extremo", "alto voltaje", "mantener la distancia" o "no manipular".

No estáis preparados... 💣💥 Esta caja se abrirá ESTA NOCHE y descubriremos quién se esconde en su interior 😱 ¡Agarraos, porque vienen curvas! 🔥



GRAN ESTRENO de #GHDúo, a las 21:45h en @telecincoes 👁️ pic.twitter.com/BAxyvbm2oN — Gran Hermano (@ghoficial) January 8, 2026

Tras emitirla en 'El tiempo justo', los colaboradores han querido hacer sus cábalas y quinielas sobre de quién se puede tratar. Uno de ellos ha sido Antonio Rossi que apuntaba a uno de los nombres que más han sonado en las últimas horas en redes sociales: Carlos Lozano.

"A ver yo es que claro, yo con las pistas, no lo voy a decir. ¿Quién creéis vosotros que es esa bestia que regresa después de años alejados de los platós?", les cuestionaba Joaquín Prat. A lo que su compañero César Muñoz soltaba que Agustín Bravo. "No, que Agustín estuvo con nosotros", le recordaba.

"¿Y Pepe Navarro?", preguntaba Mónica Pont antes de que le recordaran que había estado recientemente en 'Bailando con las estrellas'. Por su parte, Alejandra Prat sostenía que podría tratarse de Óscar Martínez, quien fuera presentador de 'El programa de Ana Rosa' y a quien el propio Joaquín sustituyó.

Era entonces cuando Antonio Rossi comentaba que "a mí los pies me despistan". "Yo pensaba que era Carlos Lozano pero los pies me despistan", terminaba diciendo el colaborador.