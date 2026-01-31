Ángeles Blanco revela el alto precio que pagan ella y Vicente Vallés por presentar los informativos en Telecinco y Antena 3

Ángeles Blanco visitaba este sábado 'Fiesta' para ser entrevistada por Emma García. Aunque para hacerle más llevadera la entrevista, ambas presentadoras se trasladaban al plató de 'Informativos Telecinco'. Y durante la charla, Emma ha conseguido que Ángeles hable de su matrimonio con Vicente Vallés y su hijo Daniel.

Al empezar, Ángeles Blanco ha recordado sus inicios en Telecinco pues es una de las caras más veteranas de la cadena desde que entró a trabajar con 20 años. "Hice una prueba delante de cámara y, cual mi sorpresa que, a la semana siguiente, me dijeron que sí, y no me he movido", recuerda después de 33 años siendo una de las caras más reconocidas de 'Informativos Telecinco'.

A lo largo de sus 33 años de carrera en Telecinco, Ángeles Blanco ha hecho de todo desde ser reportera, a redactora y editora de 'Informativos Telecinco' así como presentadora de todas sus ediciones: desde el matinal hasta el fin de semana. Y ha tenido compañeros para todos los gustos: desde Miguel Ángel Aguilar a Vicente Vallés o José Ribagorda, Ángeles Blanco y actualmente Carlos Franganillo.

Precisamente tras trabajar con Vicente Vallés surgió el amor y 28 años después siguen juntos a pesar de ser grandes rivales pues compiten cada noche en 'Informativos Telecinco' y 'Antena 3 Noticias'. "Al final esta es mi casa y aquí he creado mi familia televisiva y no televisiva, aquí me han salido los dientes y espero poner el punto y final aquí", destacaba la presentadora.

Ángeles Blanco habla de su relación con Vicente Vallés y de su hijo

Ángeles Blanco, entrevistada en 'Fiesta'

"¿Cómo conociste a Vicente porque a Telecinco le debes casi todo?", trataba de indagar Emma García. "Fue pareja mía también de hecho, estuvimos presentando juntos el fin de semana y al final la endogamia. El rato que estás en el plató es pequeño, pero ten en cuenta que trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Hay mucho trabajo en redacción y compartes muchas conversaciones y amistades. Al final, el trato y el roce hace el cariño. Esto es como todo, se va notando, se va notando...", le explicaba Ángeles Blanco a su compañera.

"¿Pero quién dio el primer paso?", insistía Emma García en conocer los detalles de cómo empezó la relación de ambos presentadores. "Él. Él es muy tímido, pero un día, de buenas a primeras, suena el teléfono. Pensé que era para hablar de algo del trabajo, pero no. Y dije 'uy qué va a querer algo'. A mí me caía bastante bien y mira, al final...", añadía la presentadora de 'Informativos Telecinco 21h'.

Y fruto de su matrimonio nació su hijo Daniel. "Yo siempre pienso en tu hijo. Si comparten profesión sino también informativos en cadenas diferentes, ¿el niño a quién coño ve de los dos?", le soltaba Emma García sin pudor. "Pues a ninguno", soltaba Ángeles. "¿Pero esto por prescripción se lo habéis puesto?", repreguntaba la presentadora de 'Fiesta'. "Esto por prescripción de él mismo porque somos unos pesados. Cuando estamos con él estamos con la radio, los periódicos, los informativos... así que ahora que está solo mientras cena él tiene su momento perfecto de ver lo que le apetece, que no son los informativos", aclaraba Ángeles.

"Supongo que no ha sido fácil para él este lío de horarios y cambios", recogía Emma García. "No, no ha sido fácil. "Desde pequeño, ha convivido con esto. Viajas, sales, das cursos y paras poco por casa. Entonces él es un superviviente. Tiene trece años ahora y una madurez extraordinaria. Pero Dani está acostumbrado a buscarse la vida. Él nació cuando yo estaba presentando el fin de semana y he seguido ahí hasta que él ha tenido doce años. Entonces él ha crecido sin que yo estuviera los fines de semana con él, sin un cumpleaños, sin ir al cine, sin ir a comer un sábado", sentenciaba Ángeles Blanco destapando el alto precio que ha pagado su hijo por su culpa.