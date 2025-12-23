'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 24 de diciembre: Andrés desenmascara a Gabriel y una despedida

'Sueños de libertad' continúa imparable en la sobremesa de Antena 3. La ficción anotó este lunes el capítulo más visto de la presente temporada al congregar a 1.341.000 espectadores de media; lo que se tradujo en un sobresaliente 14,3% de cuota de pantalla.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Digna le daba el pésame a Gabriel tras la muerte de Delia. Por su parte, el abogado trataba de ponerse en contacto con Isabel con poco éxito. Mientras, María le informaba que Andrés sospecha de él y le acusaba de estar detrás de la muerte de su madre.

David informaba a Gaspar de su decisión de marcharse de Toledo después de lo sucedido con Carmen. Una noticia que sorprendía también a Tasio. Por otro lado, Manuela no dudaba en enfrentarse con el dueño de la cantina por negarse acudir al médico por miedo a tener la misma enfermedad que su abuelo. Aunque finalmente, ella y Luz conseguían convencer a Gaspar.

Claudia no dudaba en confrontar a Mari Paz por su sorprendente actitud pero la encargada de la casa cuna conseguía convencer con sus mentiras a la dependienta. Aunque el testimonio posterior de una compañera le hacía aumentar su desconfianza por ella.

Pelayo compartía con doña Clara el chantaje de Cárdenas y su madre ideaba un plan para ayudar a su hijo: ofrecerle a Cárdenas una salida honorable del país a cambio de mantener silencio. Por otro lado, Carmen terminaba contándole a Tasio que David le besó y provocaba un nuevo distanciamiento entre ellos.

Gabriel insistía a don Agustín para poder enterrar a su madre Delia lo antes posible y pasar página de este duro trance. Y finalmente, el abogado conseguía hablar con Isabel, que tras enterarse del fallecimiento de Delia dejaba a atrás su indignación. Y finalmente, Gabriel terminaba mostrándole a María lo culpable que se siente por su actitud con su madre.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 464 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 24 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 464 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se prepara para viajar a París y poder solucionar lo sucedido con Isabel. Paralelamente, Begoña le propone acompañarle para poder pasar tiempo juntos y apoyarle tras la muerte de su madre. Pero el abogado consigue convencer a su mujer para que se quede en Toledo ante el temor porque descubra la verdad.

Marta no duda en pedirle a Cloe que posponga la reunión con Brossard tras el fallecimiento de Delia pero la francesa cree que todo se trata de una artimaña para evitar trabajar juntas provocando un fuerte rifirrafe. Tras ello, la francesa no duda en recurrir a María para descubrir todo lo que Marta oculta.

Gaspar informa a Manuela de que se ha hecho las pruebas médicas para saber por qué ha tenido pérdida de memoria. Y con miedo por haber heredado la enfermedad de su abuelo, el cantinero organiza una cena para todos sus amigos. Asimismo, Gaspar trata de apoyar a Tasio después de enterarse del beso de Carmen y David. También Damián aconseja a su hijo para que recupere a su mujer.

Posteriormente, David se despide de Carmen fundiéndose en un nuevo beso cerrando su historia para siempre. Mientras que Tasio se enfrenta con el obrero por besar a su mujer. Y por su lado, Pelayo se reúne con Cárdenas para hacerle la propuesta que ideó su madre de darle un cargo en Tánger a cambio de que guarde silencio sobre su orientación sexual y todos sus secretos de su matrimonio.

Andrés acorrala a Gabriel con preguntas muy claras sobre la muerte de su madre produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ambos que acaba con un puñetazo a Andrés hasta que Begoña consigue pararlos. Después, la enfermera pone al corriente a Damián de lo sucedido y cuando el patriarca trata de recriminar su actitud a su hijo, Andrés no duda en acusar a su primo de ser el culpable de la explosión de la caldera en la que casi pierde la vida.