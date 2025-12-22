'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 23 de diciembre: la culpa de Gabriel y el chantaje a Pelayo

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un parón en su emisión por el día de Navidad.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Begoña encontraba el cuerpo de Delia sin vida en su habitación después de no haber llegado a poder coger el inhalador. Su muerte dejaba a todos en shock mientras Andrés no dudaba en sospechar de que Gabriel pueda tener algo que ver. Mientras, Gabriel cancelaba su viaje a París para despedirse de su madre.

Marta le informaba a Pelayo del chantaje de Cárdenas después de su reunión con Eladio y que promete guardar silencio a cambio de que dimita como gobernador civil. Y en plena conversación, Marta descubría las malas artes de su marido para conseguir llegar a su puesto y se encaraba con él por poner a todos contra las cuerdas.

En la colonia, Manuela tenía un encontronazo con Mari Paz después de volver de madrugada y borracha mientras Claudia estaba sola en la habitación convaleciente. Y en la fábrica, Carmen y David tenían una conversación tras su beso en la que él le confesaba que llegó a Toledo para reencontrarse con ella pero para no crearle más problemas ha decidido marcharse.

Digna se enfrentaba con su hijo Luis tras descubrir que él y Joaquín tuvieron una conversación en la que amenazaron a Damián. Por su parte, Joaquín y Gema tienen que confesarle lo de su embarazo a Teo después de que el niño empiece a hacer preguntas. Y después el niño compartía la buena nueva con Julia.

Doña Clara acudía a visitar a Claudia para entregarle el premio a la casa cuna y Manuela descubría toda la verdad sobre lo que hizo Mari Paz tras la gala de premios aumentando su gran desconfianza por ella. Finalmente, Begoña trataba de consolar a Gabriel tras la muerte de su madre pero él reaccionaba con ira movido por la culpa.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 463 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 23 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 463 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna le da el pésame a Gabriel tras la muerte de Delia. Por su parte, el abogado trata de ponerse en contacto con Isabel con poco éxito. Mientras, María le informa que Andrés sospecha de él y le acusa de estar detrás de la muerte de su madre.

David informa a Gaspar de su decisión de marcharse de Toledo después de lo sucedido con Carmen. Una noticia que sorprende también a Tasio. Por otro lado, Manuela no duda en enfrentarse con el dueño de la cantina por negarse acudir al médico por miedo a tener la misma enfermedad que su abuelo. Aunque finalmente, ella y Luz consiguen convencer a Gaspar.

Claudia no duda en confrontar a Mari Paz por su sorprendente actitud pero la encargada de la casa cuna consigue convencer con sus mentiras a la dependienta. Aunque el testimonio posterior de una compañera le hace aumentar su desconfianza por ella.

Pelayo comparte con doña Clara el chantaje de Cárdenas y su madre idea un plan para ayudar a su hijo y le ofrece a Cárdenas una salida honorable del país a cambio de mantener silencio. Por otro lado, Carmen termina contándole a Tasio que David le besó y provoca un nuevo distanciamiento entre ellos.

Gabriel insiste a don Agustín para poder enterrar a su madre Delia lo antes posible y pasar página de este duro trance. Y finalmente, el abogado consigue hablar con Isabel, que tras enterarse del fallecimiento de Delia deja atrás su indignación. Y finalmente, Gabriel termina mostrándole a María lo culpable que se siente por su actitud con su madre.