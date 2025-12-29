'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 30 de diciembre: el regreso que desenmascara a Gabriel ante Begoña

Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a 2026. Pero antes, esta semana, la serie diaria de Antena 3 vivirá un nuevo parón en su emisión el jueves 1 de enero, día de año nuevo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le pedía a Begoña que guarde reposo por el bien del bebé y en plena conversación se le escapaba que Gema también está embarazada dejando descolocada a la enfermera sabiendo el riesgo de la mujer. Después, Begoña no dudaba en hablar con Luz sobre el embarazo de la dependienta. Y Gema compartía un momento emotivo con Teo y Joaquín.

Gaspar recibía el diagnóstico definitivo de las pruebas a las que se ha sometido y su temor por haber heredado la enfermedad de su abuelo se disipaba cuando Luz le aclara que solo es un déficit de vitaminas. En la tienda, Claudia descubría que Mari Luz creó su currículum con mentiras y completamente decepcionada decidía despedirla de la casa cuna.

Marta visitaba la nueva empresa de Joaquín y se quedaba muy sorprendida por el buen proyecto que ha creado. Tras ello, compartía todas sus impresiones con Cloe, que al escucharlo empezaba a replantearse si haber prescindido de él en Perfumerías De La Reina fue todo un error. Por su parte, Pelayo se encaraba con Francisco Cárdenas y descubría todas las artimañas que está haciendo para apartarle de su puesto de gobernador civil. Y aunque terminaba aceptando su destino le exigía que deje a Marta al margen de su guerra.

Damián visitaba a Remedios en prisión para aclarar todas las dudas que tiene sobre Gabriel pero completamente atemorizada, la trabajadora se negaba a acusar a nadie directamente. Pero su silencio provocaba que Damián termine por creer a su hijo Andrés.

En París, Gabriel llamaba a María para evitar que Isabel pueda ponerse en contacto con Begoña y contarle toda la verdad sobre su relación. Y finalmente, Damián reconocía a Andrés que tenía razón y le pide perdón por haber desconfiado de él sobre Gabriel ahora que ha abierto los ojos sobre los planes oscuros de su sobrino.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 467 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 30 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 467 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián pone a Digna al corriente de lo que ha descubierto sobre Gabriel tras hablar con Remedios y reconoce que tenía que haber hecho caso a Andrés y ahora ambos temen por Begoña y Julia y sobre todo por el futuro de la empresa. Por su parte, Luz se muestra enfadada con Luis por haberse aliado con Andrés para desenmascarar a Gabriel pero el perfumista le cuenta a su mujer que hay motivos para desconfiar del abogado.

Claudia comparte con Carmen y Gema su malestar ante lo sucedido con Mari Paz tras ponerse violenta con ella cuando la despidió por sus mentiras. Mientras Carmen y Tasio tienen una conversación en la cantina y ambos acuerdan retomar su relación tras cerrar las heridas abiertas. Por su lado, Gaspar comparte con Manuela su diagnóstico y le invita a cenar, pero ella le rechaza.

Pelayo se abre con Damián y le confiesa su decisión de dejar el cargo de gobernador civil explicándole todo lo que ha pasado con Cárdenas y su chantaje. Y el patriarca con temor por cómo puede afectar todo esto a Marta decide darle su apoyo. Tras ello, Damián trata sin éxito de convencer a Miguel Ángel Vaca para salvar a Pelayo.

Después de su conversación con Marta, Cloe no duda en interesarse por el negocio de Joaquín y se acerca para conocer de primera mano todo su potencial. Por otro lado, Cristina regresa de Madrid y junto a Claudia descubren que alguien ha robado en su habitación y todas las miradas están puestas en Mari Paz.

Begoña no duda en hablar con Gema muy preocupada por el tema de su embarazo y su situación emocional. Finalmente, Isabel se presenta en casa de los De La Reina y se reúne con Begoña para hablarle sin tapujos de su relación con Gabriel y de todos sus secretos. Tras ello, la enfermera se queda descolocada y la echa de casa. Y Damián habla con Andrés para saber cómo actuar con Gabriel y poder acabar con él.