'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 29 de diciembre: Damián descubre al verdadero Gabriel

'Sueños de libertad' continúa imparable en la sobremesa de Antena 3. La ficción anotó el pasado martes el capítulo más visto de la presente temporada al congregar a 1,4 millones de fieles y un formidable 15,2% de cuota media.

Tras su parón del jueves por Navidad, la serie volvía este viernes a su horario habitual. En este último episodio de 'Sueños de libertad', Andrés insistía en convencer a Damián de que Gabriel fue el culpable de la explosión de la sala de calderas. Pero su padre no le creía pues está convencido de que su hijo está completamente obsesionado con su primo por su boda con Begoña.

Tras las sospechas de todas las trabajadoras de la casa cuna, Claudia no dudaba en confrontar a Mari Paz para saber toda la verdad. Pero todo se complicaba cuando la dependienta descubre que su compañera suplantó su identidad en la cena de empresarios provocando que Claudia terminara de abrir los ojos sobre las mentiras de su compañera. Y después, la dependienta ponía al corriente de todo a Manuela, que le pedía que aparte a la chica de su trabajo.

Andrés trataba de recomponer su relación con Begoña disculpándose por lo sucedido con Gabriel pero la insistencia de él en acusar a su primo de la muerte de Delia terminaba por estallar con Begoña dándole una bofetada y él confesando que solo la quiere proteger. Por su parte, Damián le contaba todo lo que ha pasado a Digna y esta volvía a sospechar del lado oscuro del abogado.

Después, tras sentirse completamente solo, Andrés volvía a buscar refugio en Luis. Y tras una conversación entre los dos, el De La Reina decidía investigar el misterioso viaje de Gabriel a París y no dudaba en tirar de Marta para descubrir cuál es la verdadera relación entre su primo y Brossard y le pedía que le ayude.

Tras ello, Marta no dudaba en preguntarle a Cloe sobre el encuentro de Gabriel con Brossard mientras que la francesa rechaza a Dimas, su último amante, asegurando que ha conocido a alguien especial. Por su parte, Miguel Ángel Vaca acudía a ver a Pelayo para exigirle explicaciones por sus maniobras con Cárdenas y termina exigiéndole su dimisión.

Finalmente, Andrés terminaba por revelarle toda la verdad a Damián sobre Delia y le enseñaba la carta de Enriqueta que exculpa a Remedios del robo de la muestra del perfume que acabó en manos de Brossard. Y tras ello, Damián trataba de contactar con el abogado de Remedios para esclarecer toda la verdad.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 466 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 29 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 466 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le pide a Begoña que guarde reposo por el bien del bebé y en plena conversación se le escapa que Gema también está embarazada dejando descolocada a la enfermera sabiendo el riesgo de la mujer. Después, Begoña no duda en hablar con Luz sobre el embarazo de la dependienta. Y Gema comparte un momento emotivo con Teo y Joaquín.

Gaspar recibe el diagnóstico definitivo de las pruebas a las que se ha sometido y su temor por haber heredado la enfermedad de su abuelo se disipa cuando Luz le aclara que solo es un déficit de vitaminas. En la tienda, Claudia descubre que Mari Luz creó su currículum con mentiras y completamente decepcionada decide despedirla de la casa cuna.

Marta visita la nueva empresa de Joaquín y se queda muy sorprendida por el buen proyecto que ha creado. Tras ello, comparte todas sus impresiones con Cloe, que al escucharlo empieza a replantearse si haber prescindido de él en Perfumerías De La Reina fue todo un error. Por su parte, Pelayo se encara con Francisco Cárdenas y descubre todas las artimañas que está haciendo para apartarle de su puesto de gobernador civil. Y aunque termina aceptando su destino le exige que deje a Marta al margen de su guerra.

Damián visita a Remedios en prisión para aclarar todas las dudas que tiene sobre Gabriel pero completamente atemorizada, la trabajadora se niega a acusar a nadie directamente. Pero su silencio provoca que Damián termine por creer a su hijo Andrés.

En París, Gabriel llama a María para evitar que Isabel pueda ponerse en contacto con Begoña y contarle toda la verdad sobre su relación. Y finalmente, Damián reconoce a Andrés que tenía razón y le pide perdón por haber desconfiado de él sobre Gabriel ahora que ha abierto los ojos sobre los planes oscuros de su sobrino.