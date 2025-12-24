'Sueños de libertad', avance del próximo capítulo tras parar en Navidad: Damián investiga a Gabriel

'Sueños de libertad' continúa imparable en la sobremesa de Antena 3 pues lleva dos días consecutivos anotando récords. La serie anotó este martes su máximo anual con casi 1,4 millones de fieles y un formidable 15,2% de cuota media. La ficción vivirá este jueves un pequeño parón en su emisión por ser el día de Navidad.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, Gabriel se preparaba para viajar a París y poder solucionar lo sucedido con Isabel. Paralelamente, Begoña proponía acompañarle para poder pasar tiempo juntos y apoyarle tras la muerte de su madre. Pero el abogado conseguía convencer a su mujer para que se quede en Toledo ante el temor porque descubra la verdad.

Marta no dudaba en pedirle a Cloe que posponga la reunión con Brossard tras el fallecimiento de Delia pero la francesa cree que todo se trata de una artimaña para evitar trabajar juntas provocando un fuerte rifirrafe. Tras ello, la francesa no dudaba en recurrir a María para descubrir todo lo que Marta oculta.

Gaspar informaba a Manuela de que se ha hecho las pruebas médicas para saber por qué ha tenido pérdida de memoria. Y con miedo por haber heredado la enfermedad de su abuelo, el cantinero organizaba una cena para todos sus amigos. Asimismo, Gaspar trataba de apoyar a Tasio después de enterarse del beso de Carmen y David. También Damián aconsejaba a su hijo para que recupere a su mujer.

Posteriormente, David se despedía de Carmen fundiéndose en un nuevo beso cerrando su historia para siempre. Mientras que Tasio se enfrentaba con el obrero por besar a su mujer. Y por su lado, Pelayo se reunía con Cárdenas para hacerle la propuesta que ideó su madre de darle un cargo en Tánger a cambio de que guarde silencio sobre su orientación sexual y todos sus secretos de su matrimonio.

Andrés acorralaba a Gabriel con preguntas muy claras sobre la muerte de su madre produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ambos que acababa con un puñetazo a Andrés hasta que Begoña conseguía pararlos. Después, la enfermera ponía al corriente a Damián de lo sucedido y cuando el patriarca trataba de recriminar su actitud a su hijo, Andrés no dudaba en acusar a su primo de ser el culpable de la explosión de la caldera en la que casi pierde la vida.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 465 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 26 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 465 de 'Sueños de Libertad

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés insiste en convencer a Damián de que Gabriel fue el culpable de la explosión de la sala de calderas. Pero su padre no le cree y está convencido de que su hijo está completamente obsesionado con su primo por su boda con Begoña.

Tras las sospechas de todas las trabajadoras de la casa cuna, Claudia no duda en confrontar a Mari Paz para saber toda la verdad. Pero todo se complica cuando la dependienta descubre que su compañera suplantó su identidad en la cena de empresarios provocando que Claudia termine de abrir los ojos sobre las mentiras de su compañera. Y después, la dependienta pone al corriente de todo a Manuela, que le pide que aparte a la chica de su trabajo.

Andrés trata de recomponer su relación con Begoña disculpándose por lo sucedido con Gabriel pero la insistencia de él en acusar a su primo de la muerte de Delia termina por estallar con Begoña dándole una bofetada y él confesando que solo la quiere proteger. Por su parte, Damián le cuenta todo lo que ha pasado a Digna y esta vuelve a sospechar del lado oscuro del abogado.

Después, tras sentirse completamente solo, Andrés vuelve a buscar refugio en Luis. Y tras una conversación entre los dos, el De La Reina decide investigar el misterioso viaje de Gabriel a París y no duda en tirar de Marta para descubrir cuál es la verdadera relación entre su primo y Brossard y le pide que le ayude.

Tras ello, Marta no duda en preguntarle a Cloe sobre el encuentro de Gabriel con Brossard mientras que la francesa rechaza a Dimas, su último amante, asegurando que ha conocido a alguien especial. Por su parte, Miguel Ángel Vaca acude a ver a Pelayo para exigirle explicaciones por sus maniobras con Cárdenas y termina exigiéndole su dimisión.

Finalmente, Andrés termina por revelarle toda la verdad a Damián sobre Delia y le enseña la carta de Enriqueta que exculpa a Remedios del robo de la muestra del perfume que acabó en manos de Brossard. Y tras ello, Damián trata de contactar con el abogado de Remedios para esclarecer toda la verdad.