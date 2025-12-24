Día de récords en Antena 3: Mejor audiencia de las 'Noticias' en 18 años y nuevo máximo de 'Sueños de Libertad'

Antena 3 registró un hito en audiencias este martes, 23 de diciembre, con el resultado de la primera edición de 'Antena 3 Noticias'. Conducida por Lorena García en relevo de Sandra Golpe, se disparó descomunalmente a un 25,8% de cuota de pantalla, con más de 2,4 millones de telespectadores de media. Datos que refuerzan su dominio y la referencia informativa que representan.

Ese casi 26% de share es una cifra absolutamente desorbitada, más propia de otros tiempos. Y precisamente hay que retrotraerse muy al pasado para encontrar un dato de estas características. En concreto, al 25 de diciembre de 2007, cuando obtuvo un 28,2% de share. En otras palabras, hablamos de la mayor cuota para las 'Noticias' en 18 años.

Este espectacular récord provocó ventajas también históricas con respecto a sus competidores. 'Antena 3 Noticias' se impuso en 12,5 puntos al 'Telediario' de La 1 de TVE (promedió un 13,3%) y en casi 18 puntazos a 'Informativos Telecinco', que anotó un desastroso 8,1%.

Además, por la noche, 'Noticias 2' con Vicente Vallés al frente también superó la barrera del 20% de cuota con un 20,1% y más de 2,2 millones de seguidores, aventajando en 6,4 puntos al 'Telediario 2' de Pepa Bueno (13,7%) y en 13,5 puntos a 'Informativos Telecinco 21 horas', que no pasó de un pírrico 6,6% de share.

A este acontecimiento con 'Antena 3 Noticias' hay que añadir el nuevo máximo anual en espectadores que alcanzó la serie más vista de la televisión: 'Sueños de Libertad'. El capítulo de este martes pulverizó el récord del lunes y se alzó como el más seguido del 2025.

Y no solo eso, también fue el que más público congregó desde abril de 2024 con casi 1,4 millones de fieles y un formidable 15,2% de cuota media. Además, en diferido sumó 181.000 espectadores, lo que significa que, en total, la ficción producida por Diagonal TV ascendió a casi 1,6 millones de espectadores.

Con ese destacado 15,2%, uno de los mayores índices de share del curso, 'Sueños de Libertad' se distanció en 8,3 puntos de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat en Telecinco y en casi 6 puntos a 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró en La 1 de TVE.

Este gran día para Antena 3 lo completaron el grandísimo 22,9% que marcó 'La Ruleta de la Suerte', con más de 1,6 millones de televidentes de media; el 21,1% y los casi 2 millones de 'Pasapalabra'; o el 16,4% de 'Cocina Abierta' con Karlos Arguiñano. Así, la cadena principal de Atresmedia lideró con un sobresaliente 14,2% frente al 11,2% de La 1 de TVE y el 8% de Telecinco.