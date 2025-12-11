'Sueños de Libertad', avance del capítulo de este viernes 12 de diciembre: la traición que deja a Andrés solo

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, Damián y Digna volvían a besarse retomando su relación y ella le dejaba claro que no se arrepiente y que espera que puedan caminar libres olvidándose del pasado para poder estar juntos el resto de vida que les queda juntos. Por otro lado, Digna trataba de saber qué le pasa a Joaquín y Luis le contaba lo del embarazo de Gema.

Cristina recibía la llamada de su madre para comunicarle que Beltrán se ha suicidado dejándole completamente descompuesta. Por su parte, Marta recibía la visita de su suegra tratando de saber qué le ocurre a Pelayo mientras Cloe sigue mostrándose muy cercana a ella y le confesaba su bisexualidad y la De La Reina le contaba su historia de amor con Fina sin hablarle directamente de ella.

Gabriel sigue la recomendación de María y trataba de acercarse a Delia pero antes intentaba saber si Andrés se ha aprovechado de ella y su madre le dejaba claro que no quiere hacerle daño y ambos terminaban dándose un abrazo.

Paralelamente, Begoña seguía compartiendo tiempo con su suegra y Andrés no veía claro que pueda conseguir su objetivo después de que Delia de la cara por su hijo ante la familia.

Claudia brindaba su apoyo a Maripaz ante los rumores, mientras Manuela descubre una faceta oculta tras un incidente en la cantina. Y Gema insistía a Joaquín en que ha cambiado de opinión y quiere tener a su hijo corriendo los riesgos de lo que podría pasarle a ella, pero el Merino no está de acuerdo pues todo podría suponer perderla a ella e incluso al bebé.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 455 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 12 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 456 de 'Sueños de Libertad'

Begoña le informa a Gabriel de que Delia les ha aclarado muchas dudas a Damián y Andrés sobre lo mal que lo pasaron en México y que ha reconocido que fue ella quién le inculcó el odio por su familia paterna. Una revelación que hace que Gabriel respire aliviado al ver el cambio.

Manuela intenta alertar a Claudia sobre Mari Paz porque tiene claro que esa chica no es trigo limpio, pero sus advertencias no surten efecto porque su sobrina no duda en dar la cara por la chica. Paralelamente, los despistes de Gaspar preocupan a Manuela que le sugiere acudir al médico aunque él se niega.

Damián trata de hablar con Delia sobre su hermano Bernardo y le hace ver por qué no le ayudó. Mientras, Andrés no entiende el cambio de Delia y se enfrenta con Begoña tras seguir con sus acusaciones sobre Gabriel. Por si fuera poco, Andrés busca respuestas en Delia, pero se topa con reproches inesperados.

Digna le pide a Luz que hay que convencer a Gema para que no siga adelante con su embarazo. Pero la doctora trata de hacerles ver a su suegra y a Luis de que es una decisión muy personal y es difícil que le pueda ayudar. Mientras, Gema insiste a Joaquín en que por favor le apoye en tener al bebé.

Cristina regresa de Madrid todavía afectada por el suceso ocurrido con Beltrán. Y Doña Clara vuelve a la colonia y decide proteger a Pelayo sobre que Cárdenas ha descubierto el traslado de Eladio y se lo oculta a Marta pese a su preocupación porque la verdad de su matrimonio salga a la luz.