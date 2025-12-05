'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 9 de diciembre: La presión sobre Gabriel y un cambio de rumbo

'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión el próximo lunes 8 de diciembre al ser festivo nacional por ser el día de la Inmaculada Concepción. De esa manera, Antena 3 sustituirá su parrilla habitual por cine y la ficción retomará su emisión en su horario habitual el martes 9 de diciembre.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María percibía que Claudia está muy incómoda con ella tras comenzar a trabajar en la fábrica y pensaba que quizás todo es por el affaire que tiene con Raúl y temía que ese secreto salga a la luz comprometiéndola frente a Andrés y los De La Reina. También la mujer hablaba con Delia sobre Gabriel para convencerle de lo bueno que está siendo su hijo con todos.

Cloe no dudaba en pedirle disculpas a Marta tras descubrir que Brossard plagió el perfume que habían preparado para Cobeaga. Tras ello, ambas volvían a tener un momento de gran conexión y complicidad. Por su parte, Tasio trataba de recuperar la confianza de Carmen sin gran éxito.

Luz insistía a Gema para que le cuente a Joaquín que está embarazada y los riesgos que podría acarrearle. Pero Gema seguía negándose a confesar su estado de buena esperanza y seguir adelante con él asumiendo las consecuencias que podría tener para su vida. Mientras, Cristina se empezaba a sentir acosada por Beltrán

Gabriel se enfrentaba con Begoña por culpa de la llegada de Delia y su conversación con Andrés y la enfermera le dejaba claro que no piensa permitir una relación llena de celos como la que tuvo con Jesús. Después, Gabriel no dudaba en encararse con Andrés por haber ido a buscar a su madre y compartía todas sus sospechas con María.

Finalmente, Begoña era testigo de cómo Gabriel tiene un momento de tensión con Julia tras gritarle delante de ella. Un desencuentro que provocaba que la enfermera empiece a cuestionarse su matrimonio y el proceso de adopción de la niña.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 453 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 9 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 453 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés le deja claro a Begoña que no piensa permitir que Gabriel le levante la voz a Julia como lo ha hecho y Damián tiene claro que desde la llegada de su madre, su sobrino no da pie con bola y Andrés insiste en que le va a vigilar. Después, Gabriel trata de acercarse a Julia y volverse a ganar su cariño.

Joaquín acompaña a Gema al dispensario después de descubrir que está embarazada. La dependienta trata de seguir adelante con su estado, pero Luz le recuerda todos los riesgos y empieza a buscar la mejor forma de ayudar a su cuñada tras poner sobre la mesa el aborto terapéutico que se hace en un país extranjero.

Tasio y Carmen siguen con sus discusiones mientras los comportamientos de Maripaz despiertan quejas de la colonia, aunque ella logra sostener su versión ante Claudia con firmeza después de zarandear a un niño y Carmen no duda en sospechar de ella. Beltrán regresa al laboratorio y trata de convencer a Cristina para que le perdone. Tras ver como acosa a su ex pareja, Luz no duda en dar la cara por la joven perfumista pidiéndole que se marche y no vuelva más.

Delia lee las cartas que le escribió su padre a Gabriel echándole la culpa a Damián por haberles dejado a la deriva. Y Gabriel no duda en hablar con su madre dejando claro que no le importa el pasado y que solo le preocupa el presente y le culpa de haberle separado de su padre. Por su parte, Andrés insta a la mujer a contar toda la verdad a la familia tras desvelarle todo lo que les ha hecho a ellos.

Cloe sigue acercándose cada vez más a Marta y le deja caer que el perfume de Brossard podría ser perfecto para una cita con su amante por el Sena. Y finalmente, la francesa da el paso de besar a la De La Reina pudiendo alterar el rumbo de su relación.