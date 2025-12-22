Montoya, Anabel Pantoja y muchos más opinan en El Televisero de 'La Casa de los Gemelos 2': "Se han cargado a 'GH'"

Muy pocos esperaban, a estas alturas del año, que el entretenimiento en televisión y streaming iba a tener un claro programa protagonista, dando cientos de titulares por hora y por día. Estamos hablando del polémico reality 'La Casa de los Gemelos 2', que producen los gemelos Daniel y Carlos Ramos, y se emite en Youtube las 24 horas al día desde el pasado 7 de diciembre. Un reality que plantea muchos dilemas éticos en el que un grupo de influencers, tiktokers y otros creadores de contenido y famosos conviven sin apenas normas y límites de comportamiento.

La primera edición, estrenada el pasado 12 de octubre, duró tan solo 9 horas debido a la agresión de la concursante La Falete a otra, Laura, alias La Marrash, a quien cogió del cuello y la tiró al suelo cuando aquella estaba en un aparente estado de embriaguez, lo que obligó a los organizadores a cancelar la emisión. Sin embargo, tal fue el calibre de la audiencia que vio el streaming en Youtube durante esas horas, más de 2 millones de visualizaciones, que los gemelos anunciaron que habría una segunda edición en una casa más grande, con más concursantes y con dinámicas propias de un reality show, como nominaciones y expulsiones.

Así pues, desde principios de diciembre, los hermanos Ramos anunciaron a algunos de los participantes de la segunda edición, entre los que se encuentran las dos concursantes mencionadas con anterioridad, así como otros nombres más populares y del universo Telecinco, como Aramís Fuster o Bea La Legionaria, aunque finalmente no participaron. Además, incluso antes de estrenarse, la segunda edición del reality ya creó más expectativa aún puesto que se anunció el fichaje de Kiko Hernández como Maestro de Ceremonias de las galas; y a Víctor Sandoval como el dictador, aunque tan solo ha aparecido un día en lo que lleva en emisión el reality.

Desde entonces, las peleas, gritos, humor negro, bromas pesadas, así como los momentazos surrealistas divertidos que se ven diariamente, han hecho que la segunda edición acumule ya más de 40 millones de visualizaciones en apenas 10 días, con miles de memes y comentarios en redes sociales. A ello se suma la expulsión disciplinaria de Labrador, tras agredir descontroladamente a la drag queen Cherilyn Divine, que ha hecho que el reality esté en todas las portadas de digitales y sea el contenido más compartido y comentado en redes sociales. Y que incluso haya figuras públicas como la política Irene Montero que lo han comentado.

El éxito de este reality, por tanto, parte de haber desafiado las normas éticas que plantea la televisión generalista, muy encorsetada y con miedo a la cancelación, e incluso la sociedad, permitiendo así a los concursantes que se insulten, se peleen, se lancen objetos o tengan comportamientos surrealistas. Este gran éxito de audiencias contrasta con el estrepitoso fracaso del reality madre en España: 'Gran Hermano'. La vigésima edición del reality de Telecinco cierra sus puertas este jueves 18 de diciembre tras apenas 42 días de convivencia, siendo la edición más corta de su historia.

Por todo ello, en El Televisero hemos querido saber la opinión de los famosos y hemos hablado a numerosas celebrities, como creadores de contenido, influencers, cantantes, presentadoras y colaboradores de televisión... ¿Qué opinan sobre el reality 'La Casa de los Gemelos'? ¿Se atreverían a entrar 24 horas en la casa más famosa del streaming? Hablamos con Nagore Robles, Anabel Pantoja, Xuso Jones, Gemeliers, Montoya, Twin Melody, Marta Díaz, la Pija y la Quinqui y muchos más, a continuación.

¿Sabes lo que es 'La casa de los gemelos'? ¿Qué te parece?

XUSO JONES - Viniendo para acá he visto que La Marrash le vomitaba a la Falete. Digo: "Pero de verdad, ¿esto qué es lo que es?" Mágico, es magia.

ANABEL PANTOJA - Es inevitable no ver eso porque te sale. Es verdad que no consumo mucho Tiktok, pero me han comentado, además, yo lo respeto, pero no lo comparto.

Estamos preguntando si la gente está a favor o en contra

ANABEL PANTOJA - No, yo no lo comparto. No lo comparto porque creo que si al final eso es lo que es viral y que nuestros jóvenes estén viendo eso y que les parezca divertido y llegar allí a hacer eso, creo que estamos haciendo algo mal. Hay mucha gente ganando dinero. Me refiero, los creadores estarán ganando mucho dinero, pero hay mucha gente que lo está pasando mal. No sé, entre ellos, los concursantes.

XUSO JONES - A ver, me entretiene mucho. Es una cosa que me entretiene muchísimo y para mí creo que es un formato que va a revolucionar mucho Internet y la televisión.

¿Le va a poner las pilas a la televisión?

XUSO JONES - Yo creo que sí. Están entreteniendo muchísimo.

NAGORE ROBLES - Me parece horrible. Es que ni siquiera reparo tiempo en verlo, porque cada vez que lo veo me escandalizo. Me llega porque salen clips en Instagram y me parece una locura. No me gusta nada lo que veo, no me gusta nada que este sea el formato que guste a la gente, la verdad. Creo que, como sociedad, es una fotografía bastante cuestionable, ¿no? No lo sé, no me gusta nada.

El otro día había casi 800 000 personas conectadas al directo

ANABEL PANTOJA - Es heavy Yo entiendo que aburre lo clásico, 'Sonrisas y lágrimas', el mundo happy, lo que sea, pero de ahí a pegarse al alcohol y otras cosas, yo creo que es muy fuerte.

MARTA DÍAZ - Me quito el sombrero, ¿vale? ¿Por qué no me ha salido a mí nada? Será porque mi algoritmo es tan solo como beauty y cosas así muy tal, pero mis disculpas. Me quito el sombrero, chicos.

MARINA RIVERS - Eso me parece una barbaridad. Yo no he visto nada. Sí, sé lo que es. Pero ese no es mi para ti. Mientras que no degraden a ninguna persona ni hagan circos riéndose de las personas, para mí, aunque la gente acceda, pasar un poco el límite de la degradación no me parece divertido. No sé si lo están haciendo o no porque no he visto absolutamente nada. Pero si se están riendo de la gente, a mí no me haría gracia. Dice mucho de la gente que le hace gracia. Sobre todo, de cómo se despersonalizan mucho los personajes y no tenemos que olvidarnos que hay personas detrás que sienten y padecen y aunque ahora parezca que están haciendo el circo, luego en su casa puede que se echen las manos a la cabeza y se arrepientan y luego esas cosas te persiguen mucho tiempo. Que la gente cree que no, pero volverte viral Internet es una cosa bastante difícil. Lo digo por experiencia.

ELENA GORTARI - Seguí la anterior. Fue peor. Si a la gente le gusta, p'alante.

¿Qué clip te ha hecho gracia?

ELENA GORTARI - Que le hiciera pis en la cama a Ruth la Falete. He visto la Falete con una máscara blanca y negra, buenísimo. Un poco loco, sinceramente. Pero bueno, si a la gente le gusta, esto es el mercado de la oferta y la demanda.

DULCEIDA - No te voy a mentir, he visto algún vídeo en Tiktok, no lo he visto, pero que me ha hecho gracia, pero también creo que hay cosas que no se deberían permitir, ahí hay homofobia, hay absolutamente de todo, comentarios, que sí, puede ser un punto gracioso, pero por eso creo que no se hacen esas cosas en televisión. No sé. Que luego soy la primera, o sea, no voy a ser hipócrita, que me he reído con muchos vídeos de Tiktok, de la Falete, de la Marrash. Me sé los nombres, quiero decir, quién no, ¿no? Pero es verdad que hacen un contenido peligroso donde fomentan la violencia, donde imagínate que en la calle fuéramos todos así. Quiero decir, sí, es entretenimiento, nos reímos, pero...

FABIANA SEVILLANO - A lo mejor entiendo que la gente tenga un poco de polémica con este formato en concreto porque es muy permisivo con los concursantes y como que es un poco descontrol. Siento que es un formato que la gente puede ver, en el sentido de que va a verlo porque le gusta y tal. Pero ¿cómo es de ético salir en según qué momentos? No sé.

SHANNIS - A ver, es turbulento. Ahí entra un poco lo que está correcto, lo que no. Hay cosas que no se pueden decir. Me parece también entretenimiento puro y duro. También te digo, engancha de una forma que, claro, entran cosas que supongo que no son políticamente correctas, pero al final, cari, yo qué sé, que es políticamente correcto y que no. Se están hartando de pelearse, pero todos se pelean, pero eso se está grabando. O sea, yo me estoy hartando de reír, lo siento. La Falete es maravillosa, todo hace maravilloso. Hay cosas que están mal, pero amor. Te tienes que reír. Dime que no te has reído. El momento de todo dulce y todo correcto, vale. En la vida real, pero creo que ellos están haciendo entretenimientos y luego se pelean y se llevan bien. Creo que nos están dando un entretenimiento puro y duro, lo importante es que luego no lo lleven a la vida real. Creo que ninguno en la vida real es así, pero nos están dando mucha salsa. Han hecho 80 memes en dos días.

JONAN WIERGO - Me parece un show, la verdad. Yo creo que se han cargado un poco a 'Gran Hermano', se lo han cargado vivo. Bien, me parece bien. O sea, creo que se pasan un poco con el tema de ser un poco violentos, por lo que veo en Tiktok y tal, pero al final es lo que pide la gente, lo que le gusta. Les ha metido como a cuatro de seguridad. Me refiero a que no son pocos sus turnitos y cosas. Pero no sé, me divierte. Si a la gente le divierte, yo creo que al final han sido muy listos ellos, la verdad. 'La isla de las tentaciones' hay mucha gente que lo critica y sin embargo la gente lo pide igual. Yo soy el primer enganchado a 'La isla de las tentaciones'.

MONTOYA - Yo lo que digo, todo lo que sea entretener y que entretenga, pues p'alante. Falete que está ahí cayéndose por ahí, que se tira, corre, se resbala, hace tal... Yo qué sé, se va de madre aquello, pero que. Todo lo que sea un entretenimiento sano, realmente. Ya te digo, es lo bonito. Que transmitan un entretenimiento que fomente algo bueno. Pero si te saca una sonrisa un clip, hay que aplaudirlo. Si todo va destinado al humor, hay muchos problemas en la vida. Esos chavales nos sacan una sonrisa.

ALEXSINOS - ¿Hay mucho debate, no? Ayer pregunté en mi comunidad si querían que se hubiera contenido o no. Es curioso, porque ganó que sí, pero tuve muchos mensajes en plan: "No subas, es una aberración, es gente que está mal". En Mediaset ha habido cosas que no eran tan diferentes a esto,y peores. Me acuerdo de la época de 'Crónicas marcianas', que no teníamos las vestiduras tan rasgadas. Pero nos hemos comido unos programas que no eran tan diferentes a este. Es que me parece que el formato en sí mismo es súper revolucionario. Tener 700 000 personas conectadas un día a las 5 de la tarde es como: "A ver quién de los que estamos aquí consigue eso". Ninguno.

RORO - Me parecía muy mal, pero sí que es verdad que algo bien están haciendo porque todo el mundo habla de ellos. Lo de lipada de colaboración me parece el mejor insulto. Como que le está diciendo que estaba gorda y que no tiene dinero para pagarse una lipo. Madre mía, qué buen insulto.

JEDET - Estoy muy tensa porque no lo estoy viendo ahora mismo. Soy adicta. Me propusieron entrar, pero yo no iba a entrar en absoluto. Pero sí que como espectadora soy fanática. Soy de la Marrash porque cuando la pago ya han pasado 200 cosas y lo paso mal porque me quiero enterar de todo. Cualquier cosa que es revolucionaria siempre trae mucho hate y cuando trae mucho hate es porque algo bien se está haciendo. Evidentemente, hay cosas que me parecen una barbaridad para mal. Yo soy muy callejera, tengo mucha gente de barrio en mi vida. Estas cosas, al final, como las tengo tan interiorizadas, quizá por eso las tengo normalizadas. No digo que sea normal, porque hay cosas que son para encerrarlos.

MARTHA CABALLERO - No, no, me niego. Mira, justamente estaba viendo un Tiktok ayer, que es gente que no tiene miedo a ser cancelada. Entonces, hace lo que le dé la gana. Entonces, yo no soy muy partidaria de esas cosas. No sé, no me gusta. Aparte, mi vergüenza ajena está como muy alta siempre. Y no, es que no lo veo, nada, cero. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo no sé hasta qué punto estamos educando. No tenemos que estar educando todo el rato, también hay esa cosa, ¿pero eso es entretenimiento, es lo que queremos estar viendo?. Bueno, igual soy una remilgada, pero es lo que pienso.

IBELKY - Me salen clips, lo he visto mucho, pero me sabe a muchos clips. Creo que está partiendo mucho. Y bueno, la verdad. Algo estarán haciendo bien si todo el mundo está hablando de ello. Algo están haciendo bien los chicos.

GEMELIERS - Los gemelos tienen algo siempre que triunfa y yo les apoyo muchísimo porque la verdad que a mí se me cae la baba cuando veo a dos hermanos que se quieren, que trabajan juntos y que lo hacen bien, no tengo nada más que decir. Lo que pasa en la casa es otra cosa. Hay cosas divertidas y otras no tanto, pero creo que el proyecto de ellos dos es maravilloso porque hay que emprender y hacer cosas guays. Y el casting es brutal. Es como lo que nadie se atrevería a hacer, lo han hecho ellos. Al final, poco a poco, la televisión cada vez se está volviendo más blanca. Y aburre demasiado políticamente correcto. No se puede hablar nada, no se puede decir nada, no se puede gesticular. Todo se lo lleva la gente a lo malo. La vida es mucho más bonita y sencilla y tenemos que dejarnos de tanta tontería.

CLAUDIETA - A ver, a veces se va un poco de madre. Sí que es verdad que el chisme nos gusta a todos. Quien te diga que no ha visto 'La casa de los gemelos'... Yo te diría que cualquier vídeo de La Falete bailando, es que la amo, la verdad. Cómo se pone ella a hacer sus bailes, me hace mucha gracia.

JAVI DE HOYOS - Son perfiles muy interesantes todos ellos, que son perfiles de reality, porque al final es gente que transmite alguno de ellos mucha verdad, lo que pasa es que es cierto que creo que tendría que haber algún límite en plan de: "¿Se vende esto y hacen este tipo de insultos? pues hay un castigo". Creo que sería lo lógico.

SAMANTHA - Me parece que está pasando algo que nunca había visto en Youtube, que son 700 000 personas viendo un directo de Youtube. No sé si os había pasado alguna vez. No sé si han batido récords. Me está pareciendo una auténtica locura. Habría que ir a darnos alguna charlita.

TWIN MELODY - La Marrash tirando un jarrón a no sé quién en la cabeza. Algo así ha sido. Es otro tipo de entretenimiento. Al final es entretenimiento y es interesante, pero es verdad. Yo no sé hasta qué punto es violento. No sé, pero quitando eso. Que pongan muchos seguratas, porque...

Podríais hacer vosotras 'La casa de las gemelas'

TWIN MELODY - Sí, con un montón de gemelos. Sí, todos gemelos. Sería épico, ¿no? Gemelos de España. Sería épico. Que sean gemelos, pero cada uno con su estilo. A ver cómo se llevan los hermanos entre todos. Sería interesante de ver. Igual hay parejas que se hacen entre gemelos.

CLAUDIA MARTÍNEZ - Yo soy de Telecinco puro. Creo que hay límites que no hay que pasar en ningún lado. Ni en tele, ni en Youtube, ni en la vida real.

CARLOS PEGUER - Lo veo y pienso: "Les tienen que estar pagando tres euros". Están exponiendo su intimidad y me da cosita.

MARIANG - Sí, da bastante cosa.

¿Estás en contra?

MARIANG - Estoy en contra. Porque tengo un mínimo de dignidad y humanidad. Tengo como una humanidad resiliente creo que hay límites que se están cruzando y que no se deberían cruzar y que habrá que plantearse por qué los estamos cruzando.

CARLOS PEGUER - La premisa de no aprovecharse de gente que está en situaciones complicadas para ganar audiencia y rédito, es una premisa bastante buena de la que partir. Creo que el límite está ahí.

MARIANG - El no recurrir a la humillación.

¿Participarías solo un día?

ANABEL PANTOJA - No, amor, no, en eso no. No apoyaría eso.

RORO - Es que sería divertido y todo. Oye, pues ¿por qué no?

FABIANA SEVILLANO - No.

XUSO JONES - Iría con escudo, con escudo y con casco.

SHANNIS - No, me da miedo. A mí me zurran, me zurra la Falete. Esta edición creo que no, la estoy disfrutando en casa.

JONAN WIERGO - No.

MONTOYA - No, yo ahora mismo quiero descansar.

JEDET - No, bueno, si me llamaran para visitar a Laura, a la Marrash.

IBELKY - A ver, es loco, es loco. Pero yo qué sé, si hacen otra versión...

GEMELIERS - Me encantaría. Podríamos ir a ver qué pasa, a cantarles un poco. Hay que decirle que nosotros pegamos ahí mucho.

SAMANTHA - No, no, no.

¿Si te pudieran ver ahora los concursantes, qué mensaje les lanzas?

MONTOYA - El mensaje que les lanzo es que sean ellos mismos.

XUSO JONES - Que nos están entreteniendo muchísimo. Que sigan así. Y a la Marrash, que se lleve una copita menos, por su salud. Pero que nos están entreteniendo mucho, toda la casa, de verdad. Me mola verlo. Por las noches me pongo con el móvil un ratico antes de dormir, porque me río mucho con todos ellos.