Mediaset explica cómo será la súbita final de 'Gran Hermano 20', un martirio que acaba condenando (aún más) a Telecinco

'Gran Hermano 20' echa el cierre precipitadamente este jueves, 18 de diciembre. Un desenlace que se producirá dos meses antes de lo inicialmente previsto tras sus calamitosos resultados de audiencia. Unas cifras que reflejan no solo el fracaso de una edición, sino un colapso del formato a todos los niveles.

Un colapso cuantitativo, es evidente, pero también en imagen, en credibilidad y en esa magia y pasión que el reality rey de la televisión despertaba (en pasado) a muchos. En definitiva, ha generado una desafección en el público brutal por una concatenación de errores que será extraordinariamente difícil de combatir. La evolución negativa de las 8 galas emitidas así lo refrenda, sin contar el access (que ha oscilado mayoritariamente entre el 4% y 6% de share):

Gala 1: 15,8% y 889.000 espectadores

Gala 2: 11,8% y 714.000 espectadores

Gala 3: 11,3% y 636.000 espectadores

Gala 4: 11,0% y 606.000 espectadores

Gala 5: 10,2% y 612.000 espectadores

Gala 6: 8,8% y 510.000 espectadores

Como ven, siete puntos y casi 400 mil espectadores menos separan el registro del estreno (una carta de presentación fallida que espantó a la gente) del dato que anotó la entrega de la pasada semana. Métricas que, sin duda, han contribuido a condenar a Telecinco -aún más- en sus promedios diarios y mensuales. Firmó el peor noviembre de su historia y diciembre va camino de correr la misma suerte.

Dicho esto, la final de este jueves coronará al ganador o ganadora entre cuatro candidatos: Cristian, Aquilino, Rocío y Raúl. Ellos aspiran a alcanzar la gloria -si es que se puede llamar así ante una temporada tan penosa- y a embolsarse los 300.000 euros del premio. El público tendrá la última palabra con sus votos en la plataforma Mediaset Infinity.

Antes de conocer la identidad del vencedor o vencedora, los cuatro concursantes aún en la competición protagonizarán "una emotiva noche" -según indica Mediaset- en la que cada uno de ellos podrá cumplir tres deseos concedidos por la figura de El Súper.

Entretanto, la última gala de 'Gran Hermano 20', con Jorge Javier Vázquez al mando, acogerá visitas de familiares de los finalistas, mensajes de apoyo y actuaciones musicales. También se planteará la posibilidad de resolver cuentas pendientes con otros protagonistas de la convivencia. Se deduce así que no habrá debate final. Algo razonable en virtud del fiasco. No obstante, Telecinco aún no ha aclarado nada al respecto.

A lo largo de la velada, en la que se pondrá fin a la edición de 'GH' más breve de la historia con poco más de 40 días de duración, Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino verán vídeos que resumirán su efímero paso por la casa de Tres Cantos, abordando la última hora de la convivencia.

Por último, en la recta final de la noche, Juan, ganador de 'Gran Hermano 19', protagonizará un número de baile junto a un grupo de bailarinas antes de entregar el maletín al ganador o ganadora de 'GH 20'; una edición para olvidar, para enterrar y de la que aprender mucho de cara una lejana -muy lejana- resurrección.