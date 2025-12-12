La película de Pilar López de Ayala en Movistar+ con 3 Premios Goya que tienes que ver si te gusta 'ENA'

Si te está gustando 'ENA', la serie sobre la reina Victoria Eugenia basada en la novela de Pilar Eyre que emite cada lunes La 1 de TVE, en El Televisero te recomendamos hoy una célebre película del cine español que versa sobre otra de nuestras reinas más históricas.

Hablamos de 'Juana, la loca', la cinta que dirigió Vicente Aranda ('La pasión turca') en el año 2001 y que protagoniza Pilar López de Ayala. La actriz precisamente está de enhorabuena porque regresa a los cines tras un largo tiempo apartada.

La actriz Pilar López de Ayala regresa a la gran pantalla con 'El Molino', una película sobre el mundo rural que se estrena el próximo enero. En unas recientes declaraciones a EFE, la actriz a la que conocimos en 'Al salir de clase' reconoce que este parón "no ha sido decisión propia" y que o no le llegaban proyectos o lo que le llegaba no le convencía para volver al trabajo en el séptimo arte.

En 'Juana la Loca', Vicente Aranda revisita la vida de la hija de los Reyes Católicos desde una perspectiva marcada por la pasión, los celos y la lucha de poder dentro de la corte, recreando su relación con Felipe el Hermoso (Daniele Liotti) a través de un enfoque melodramático.

Pilar López de Ayala encabeza el reparto de 'Juana la Loca', que se puede ver en Movistar Plus+ si eres suscriptor y en Apple TV por 3,99 euros, junto a otros actores como Daniele Liotti ('Perdona si te llamo amor'), Rosana Pastor ('Los herederos de la tierra'), Roberto Álvarez ('Ana y los 7'), Eloy Azorín ('La caza. Irati'), Susi Sánchez ('Legado'), Willy Toledo ('La última noche en Tremor'), entre otros.

Cabe señalar que 'Juana la Loca' cuenta además en su haber con tres premios Goya, el de Mejor interpretación femenina para Pilar López de Ayala junto a los galardones de Mejor vestuario y el de Mejor maquillaje y peluquería tras contar también con nominaciones a Mejor película, Mejor director o Mejor música original.

Sinopsis de 'Juana la Loca'

Finales del siglo XV. Isabel la Católica (Susi Sánchez) envía a su hija Juana (Pilar López de Ayala) a Flandes para que se case con Felipe el Hermoso (Liotti). Se trata de un matrimonio de carácter político que sirve para sellar y garantizar una alianza dinástica entre los Reyes Católicos y el emperador de Alemania Maximiliano I, con el fin de aislar a Francia.

Siguiendo la misma política, se había concertado el matrimonio de Catalina y Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, Juana, locamente enamorada de su marido, no podía soportar sus infidelidades; su desmesurado amor desembocaba con frecuencia en terribles y enfermizos ataques de celos. Esta situación unida a las intrigas de la corte contribuyeron a deteriorar la relación matrimonial.