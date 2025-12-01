Hoy en La 1 de TVE, el capítulo 3 de 'ENA': Avance, nuevo horario y sinopsis de este lunes 1 de diciembre

Tras triunfar hace siete días con su estreno, 'ENA, la reina Victoria Eugenia' regresa este lunes, 1 de diciembre a La 1 con la emisión de su tercer capítulo a partir de las 23:10 horas justo después de 'La Revuelta'.

En "Justo y necesario", que es como se titula este episodio, se muestra por primera vez a una Victoria Eugenia cada vez más segura y útil en su rol de reina: impresionada por el estado de los hospitales, planifica la modernización de la Cruz Roja y la enfermería española. El retorno de Ali y Bee es la guinda al pastel de su alegría.

#ENA se coronó en su gran estreno.👑



Disfruta de un nuevo capítulo esta noche, después de #LaRevuelta, en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/MKpDWRqkh1 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 1, 2025

Así, La 1 tratará de retener el liderazgo de la noche después de que 'ENA' consiguiera el mejor resultado de una serie histórica en La 1 en los últimos 12 años gracias a anotar un espectacular 17% de cuota de pantalla y más de 1,3 millones de telespectadores de media en sus dos primeros episodios.

La ficción creada por Javier Olivares a partir de la novela de Pilar Eyre cambiará desde esta semana su plan de emisión. Así, tras ofrecer dos capítulos en su estreno, este lunes solo ofrecerá un episodio. De esta manera, quedarán por emitir sus tres capítulos restantes, que de mantener esta estrategia de programación llegará hasta el próximo 22 de diciembre.

Sinopsis del capítulo 3 de 'ENA'

Escena del capítulo 3 de 'ENA' en La 1 de TVE

La guerra sigue destrozando Europa. España decide ser neutral. De repente, en palacio se recibe una carta desde Francia: una humilde lavandera, esposa de un soldado francés desaparecido en combate, ruega a Alfonso que le ayuda a saber de su marido. Esta carta será el origen de miles de cartas más y de lo que será la Oficina Pro Cautivos, institución liderada por el rey con su lema ‘Se puede ser neutral en una guerra, pero no ante el dolor de las personas’.

Por su parte, Ena, impresionada por el estado de los hospitales, y la Duquesa de la Victoria planifican la reestructuración y modernización de la Cruz Roja y de la enfermería española. Para ello contarán con el sorprendente apoyo de María Cristina y del Conde de Romanones. Ena siente que por fin su trabajo puede servir para algo. El retorno de Ali y Bee es la guinda al pastel de su alegría. Pero no durará mucho.