La 1 de TVE modifica este martes su programación: desaparece 'Late Xou' y se aclara su futuro

'Late Xou', el programa de Marc Giró desaparece esta semana de la parrilla de La 1. Y es que TVE ha decidido dar descanso a uno de sus formatos con motivo de las Navidades para poder hacer hueco a otros espacios que se han quedado sin espacio en sus días originales por la emisión de algunos de los especiales de estas fechas.

Así, La 1 sustituirá 'Late Xou con Marc Giró' este martes, 23 de diciembre por 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo', que harán tándem a partir de las 21:40 y las 23:10 horas tras quedar fuera del miércoles y del jueves respectivamente, por la programación de Nochebuena y de Navidad.

El parón de 'Late Xou' y los rumores que apuntaban a que Marc Giró iba a presentar las Campanadas de TVE junto a Chenoa, y que finalmente no se confirmaron pues los elegidos han sido Estopa, han llevado a que haya vuelto a sonar la posible salida del catalán de la cadena pública.

Pero nada más lejos de la realidad. 'Late Xou' tiene garantizada su continuidad en 2026. De hecho, el espacio ya promociona en sus redes sociales que regresará en Enero con nuevos programas una vez pasen las fechas navideñas. Es decir, todo apunta a que el espacio podría volver el 13 de enero.

"Amiga otro dominguete más que te tenemos que contar que en este ascensor no va a bailar ni el tato porque es lo del niño Jesús y lo de pillar cogorzas. Y lo de ponerse gocha aguantando a la familia. Así que no es tiempecito de Late Xous", ironizan en la cuenta de Tik-Tok del programa.

"Aprovechamos para desearte toda la felicidad que permitan estas excepcionales circunstancias. Regresamos en Enero", concluyen en un curioso vídeo en el que se ve a un gato con el gorro de Papá Noel.