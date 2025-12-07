Jorge Javier no se contiene esta inesperada pulla a Antena 3 con una petición a la audiencia desde Telecinco

Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es el hecho de que no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa. Y lo volvió hacer durante su última entrevista en '¡De Viernes!', en la que se sinceró sobre su polémica operación de cirugía estética y, de paso, no dudó en lanzar un dardo a Antena 3, actualmente la cadena líder de audiencia.

En un momento dado de la charla con Santi Acosta y Bea Archidona, estos dieron paso a publicidad. Fue entonces cuando Jorge Javier, ni corto ni perezoso, hizo una petición a la audiencia que estaba viendo el programa: que no se pasaran a la competencia, ya que no estaban emitiendo nada nuevo.

"Tenemos que decirle a la gente que no cambie de canal. En Antena 3 están con un refrito de 'La Voz'", anunció el presentador de 'GH 20', provocando las carcajadas de todos los presentes con su naturalidad. El catalán estaba en lo cierto, dado que el pasado sábado 6 fue festivo por el Día de la Constitución, la cadena de Atresmedia optó por no emitir ninguna entrega nueva y emitir un refrito.

De hecho, las audiencias hablaron por sí solas. '¡De viernes!' cosechó un 11,7% de share, mientras que el programa de Antena 3 se tuvo que conformar con un escueto 10,2% de cuota de pantalla. Al margen de esta divertida pulla, Jorge Javier se puso serio para hablar de sus problemas de autoestima, que le han llevado a pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico.

Jorge Javier da todos los detalles sobre su operación de estética

"El 29 de julio me hice los ojos y luego me hecho el lifting de cola de la ceja, que te levantan un poco. Tengo la cicatriz en la ceja y por eso en el primer día del 'Diario', sale tan raro porque me ponen botox en la frente, no para disimular las arrugas, sino para que pueda cicatrizar mejor", explicó el comunicador en '¡De viernes!'.

Además, comentó que "las operaciones de este tipo son de seis meses a 1 año de recuperación. Me corté un poco de piel debajo del labio y te lo levantan, parece que te has puesto labios es que con el envejecimiento, uno de los síntomas es que te crece la zona entre la nariz y el labio inferior. La nariz no la he tocado. Esto me lo hice entre cinco y seis horas. La peor fue la siguiente, la del cuello, la mandíbula y el lifting normal".

Jorge Javier también explicó que la operación "más importante" fue esta última, la cual se hizo en dos partes. Su idea principal era hacerse el cuello, por lo que recurrió a un especialista: "Me dijo que era claro candidato porque al llegar allí, te ponen en un espejo y te dicen que hagas gestos". Tras lo cual, señaló las fotografías que le hicieron para mostrar el antes y el después de la intervención.

Los motivos que le llevaron a tomar esa decisión de pasar por el quirófano fueron los siguientes: "Llevo 30 años saliendo en televisión y sinceramente, no aguanto verme todos los días en un plasma y sobre todo a una determinada edad. No es lo mismo verte a los 20, 30 o 35 que ahora de 50 a 55 años. Hay un bajón físico importante y creo que no es lo mismo cuando trabajas en un medio donde no te tienen que ver, que en que sí. Yo me veo todos los días ampliado y no me gustaba. Incluso había días que llegaba a pensar, 'prefiero quedarme en casa que verme así'. Me producía rechazo… la edad no perdona".