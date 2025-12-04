'De Viernes' anuncia a los 3 invitados de esta semana con un reencuentro de 'Sálvame' tras 2 años y medio

Después de perder el liderazgo frente a 'La Voz' la semana pasada, 'De Viernes' busca recuperar la primera plaza esta semana y para ello ha preparado un reencuentro muy especial de dos rostros de 'Sálvame' tras dos años y medio desde su final.

Así, 'De Viernes' contará esta semana con la visita de Jorge Javier Vázquez como gran aliciente. El presentador de 'El diario de Jorge' revelará por primera vez en un plató de televisión y con todo lujo de detalles el cambio de imagen al que se ha sometido hace algunos meses.

'De Viernes' mostrará en exclusiva fotos y videos del presentador antes y después de su operación y también las reacciones de su madre y su hermana tras pasar por quirófano. Además, Jorge Javier Vázquez se reencontrará con Lydia Lozano, tras más de dos años y medio sin verse en un plató.

De esta manera, el presentador y la colaboradora volverán a verse las caras en Telecinco por primera vez desde que la periodista regresó a la cadena de Mediaset en septiembre como nueva colaboradora de 'De Viernes'.

Jota Peleteiro y María Jesús Ruiz, invitados de 'De Viernes'

Por otro lado, Jota Peleteiro regresará al plató de 'De Viernes' días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados por un litigio que mantienen abierto desde hace cuatro años. ¿Han llegado a un acuerdo? ¿En qué punto se encuentra su relación?

El exfutbolista también valorará la participación de Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars', los comentarios que ha hecho sobre él y sus hijos en el reality y cómo ha sido la relación con la familia de la modelo durante su presencia en Honduras. También responderá a las declaraciones que Kiko Rivera ha hecho sobre él. ¿Qué relación tiene con el hijo de Isabel Pantoja?

María Jesús Ruiz también visitará el plató del programa para contar con detalle cómo ha sido la feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, con la que acumulaba varios años sin hablar tras un conflicto generado por la relación de la ex Miss España con su actual marido, Curro. También hablará de cómo se encuentra su pareja tras sufrir un ictus.