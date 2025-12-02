Javier Ruiz da una réplica sobresaliente a quienes dudan de las audiencias de TVE, con dardo a 'Antena 3 Noticias'

Javier Ruiz y Adela González han conseguido convertir 'Mañaneros 360' en uno de los buques insignia de TVE, junto a 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo. El matinal de la cadena pública está cosechando unas excelentes audiencias, sobrepasando en ocasiones la barrera del 19% de share. Quizá por eso, les han salido tanto detractores en los últimos meses, sobre todo desde ciertos sectores de la derecha y la ultraderecha.

Sobre los ataques que RTVE está recibiendo se pronunció Javier Ruiz en 'Directo al grano', el programa vespertino presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró en La 1. "Incomodamos a los que buscan que la gente desconecte. Nos han convencido de que no hay nada que hacer y nunca había sido tan importante el conectar, la información. Está en juego la democracia. Una ciudadanía informada es la democracia", asegura el periodista.

En su opinión, "estamos incomodando a la gente que les molesta que la ciudadanía participe. Lo que no quieren es que no toques ni el voto ni el mando a distancia". "Hay un ataque, primero, contra TVE y, después, contra quién mide las audiencias de TVE que es Kantar Media", lamenta el presentador de 'Mañaneros'.

El dardo de Javier Ruiz a quienes acusan a TVE de "manipular" las audiencias

Sobre esto último, Javier Ruiz critica que "de repente, quien mide las audiencias de esta casa, de Antena y Telecinco se ha convertido en un objetivo a batir. Es muy curioso porque cuando no os da el liderazgo a vosotros, Kantar Media manipula, pero debe ser manipuladora a tiempo parcial. Debe ser fija discontinua cuando le da el liderazgo al informativo de Antena 3 a mediodía. eso no es manipular, eso es lo natural".

Ana María Bordas, directora de contenidos originales de RTVE, también respondió a las críticas de la audiencia por la estructura similar que tienen sus programas de actualidad, 'La hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Mañas lenguas'. "Da la sensación de que estás viendo el mismo programa todo el día", se quejó una espectadora ante la Defensora de la Audiencia de la corporación pública, Beatriz Ariño.

Ante esta queja, Bordas explicó las diferencias entre los cuatro espacios: "Uno de los retos que nos marcó la dirección era hacer una tele más viva, más ágil y más abierta, y necesitábamos tener más horas de directos. No queríamos tener toda la programación diaria enlatada, y ha sido un reto hacer magacines y programas que nos permiten estar muy pegados a la actualidad".

Ana María Bordas explica las diferencias entre sus programas de actualidad

"Esta señora cree que son temas repetitivos, pero te puedo asegurar que no porque el equipo de magacines lo coordina muy bien. Es verdad que la actualidad marca y hay veces que hay noticias que las repites a lo largo del día con sus variaciones, pero el contenido de los programas viene muy marcado por la hora de emisión porque las audiencias no son las mismas", agregó la directora de contenidos.

Sobre el programa de Javier Ruiz y Adela González, explicó que "tenemos mucha información social, muchísima, aunque luego también hay un bloque de política hacia el mediodía, y eso marca mucho. Por la tarde, en 'Directo al grano', tratamos muchísimos temas de forma muy ágil y rápida. Y ya en 'Malas lenguas', en La 2 sí que son temas más políticos y en La 1 vuelven a ser temas de investigación, actualidad y sociales", detalló Ana María Bordas, respondiendo así a la crítica de la espectadora.