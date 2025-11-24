Descomunal desencuentro de Javier Ruiz y Antonio Maíllo en TVE: "Yo no le he insultado; el programa lo dirijo yo"

Javier Ruiz ha protagonizado el mayor desencuentro que se ha visto en 'Mañaneros 360' hasta la fecha con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a los próximos comicios andaluces como cabeza de lista de 'Por Andalucía'.

Así, el presentador de las mañanas de La 1 de TVE le ha entrevistado en directo, pero el político ha considerado no cumplidas sus expectativas por la brevedad de la entrevista. Y, cuando Ruiz ha procedido a despedirle, se ha rebelado: "Me parece que me das poca posibilidad de explicar por qué doy el salto a la candidatura de Andalucía".

"Fatal de tiempo y poco espacio para el mitin", le ha replicado Javier Ruiz. "No es mitin, es simplemente que, si me llama, pues que tenga más respeto para los que intentamos representar a los sectores de izquierda en Andalucía", le ha reprochado Antonio Maíllo sin rodeos.

"Señor Maíllo, todo el respeto del mundo. Me permitirá que las preguntas se las haga yo. Yo soy periodista y le hago a usted las mismas preguntas incómodas que le hago al PP. No me diga usted que, porque no le pregunto lo que usted quiere, le estoy faltando al respeto. Faltaría más", ha saltado el comunicador de RTVE, visiblemente molesto y descolocado.

"No es eso, es que usted me llama, me hace una pregunta, pasa otra vez a los tertulianos que llevan todo el programa hablando...", se ha quejado Maíllo. "Correcto, porque dirijo yo el programa señor Maíllo, no lo dirige usted. Con todo el respeto, este programa lo dirijo yo si no le importa", le ha confrontado un Javier Ruiz cada vez más tenso.

"El respeto que usted me ha faltado teniéndome aquí prácticamente una hora para hacerme dos preguntas. Un poquito de consideración", ha continuado recriminando Antonio Maíllo. "Me va a perdonar usted. Ni el PP me ha dicho a mi lo que me está diciendo usted. No me ha dicho a mí ni cuánto tiempo tengo que dedicar a un invitado, ni qué preguntas tengo que hacer. Le agradezco que haya estado con nosotros y, con toda la simpatía que le tengo, le digo que usted no me dirige a mí ni ningún partido político, si no le importa", ha estallado Ruiz.

"Yo no le falto al respeto por no preguntarle lo que usted quiere", ha añadido el popular periodista. "Yo solo le digo que tenga consideración", ha reiterado Maíllo. "Toda la del mundo, pero la misma consideración le pido yo de vuelta. Le agradecería que tenga el respeto que yo sí le guardo a usted", le ha espetado Javier Ruiz.

"Por favor, Javier, me parece de una demagogia brutal", ha elevado el tono el político de IU. "Segunda vez que usted me insulta y yo no. Segunda vez", ha protestado Javier. "Yo no le he insultado", ha rebatido Maíllo. "Sí, me ha insultado, me llamado demagogo. Podemos estirar esto todo lo que usted quiera. Le vuelvo a decir: yo le traigo de invitado, está de invitado porque yo he decidido que usted se siente aquí, le hago las preguntas que yo estimo convenientes y dirijo esto yo, no lo dirige usted ni ningún partido político", ha recalcado el presentador de 'Mañaneros 360'.

"Me parece desproporcionada su respuesta pero asumo con humildad su posición y mi respeto lo tiene", ha reaccionado Antonio Maíllo. Finalmente, Javier Ruiz le ha emplazado a volverse a encontrar más adelante y con "respeto" siempre.