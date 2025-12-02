Jaime Cantizano no se muerde la lengua contra la actual TVE y expresa lo que cree de su programación

'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González se ha consolidado como uno de los buques insignia de Televisión Española. Pero no siempre fue así. El matinal de La 1 arrancó en 2023 con Jaime Cantizano como presentador y unas flojas audiencias, nada que ver con las que cosechan ahora.
Quizá el hecho de haberse convertido en líderes en su franja, junto con 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo, ha hecho que le salgan numerosos detractores. El último en sumarse a las críticas ha sido, casualmente, Jaime Cantizano. El presentador, que ahora conduce 'Por fin' en Onda Cero, ha cargado contra la TVE actual durante una entrevista a 'Informalia'.
"¿Cómo iba rechazar las mañanas de Televisión Española? También era una especie de prueba personal. Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria y con satisfacción tengo que decirte que estaba bien engrasada", ha asegurado el comunicador al citado medio. Sin embargo, debido a sus flojos datos de audiencia, acabó siendo sustituido por Javier Ruiz y Adela González.
Jaime Cantizano, que explica que "siempre había trabajado en la empresa privada", desvela su objetivo a la hora de aceptar presentar el programa: "intentar que el mayor número de espectadores y contribuyentes se sintieran representados, y esa fue mi posición. No puedo llegar y, por mi manera de entender cómo debo presentar un programa, dar una patada a unos o rechazar a otros".
Sobre si considera que los espectadores se sienten representados con la TVE actual, el presentador lo tiene claro: "Yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación, esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la información y con la opinión".
Jaime Cantizano desvela que estuvo a punto de presentar 'First Dates'
Por otro lado, en su entrevista al citado medio, Jaime Cantizano también desvela que declinó presentar uno de los formatos más longevos y exitosos de Mediaset: 'First Dates'. "Después de mi etapa en Antena 3, empecé a hacer un morning show en Cadena Dial y, de pronto, Warner (productora del programa de citas), me ofrecí presentar un programa que ahora todos conocéis. Un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no", explica.
Sin embargo, optó por rechazar presentarlo por los siguientes motivos: "Yo acababa de firmar el Morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05:00 de la mañana y terminaba a las 14:00, y si aceptaba aquello tenia que estar trabajando hasta las 00:00 o 01:00. Como tampoco lo vi muy claro, porque era un proyecto, seguí apostando por la radio. Aunque alguna que otra vez le he dicho a Carlos Sobera: 'Oye, estabilidad tienes'. Para mí no es haber perdido un tren, sino es haber tomado un camino, porque soy fundamentalmente cabezota".
