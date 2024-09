Jaime Cantizano señala la auténtica razón de su salida de ‘Mañaneros’ en TVE: «Estaba al límite»

Jaime Cantizano ha reaparecido en ‘Espejo Público’ con Susanna Griso para presentar ‘Por fin’, su nuevo programa en las tardes de Onda Cero de lunes a viernes. Es el proyecto por el que dejó ‘Mañaneros’ en TVE después de una temporada al frente del magacín; que ahora está liderado por Adela González, su reemplazo.

Y precisamente sobre ese último año el comunicador ha confesado lo especialmente convulso que ha sido para él en el plano laboral, abocándole prácticamente a una crisis personal. «No he estado tan cerca de la crisis personal como en el último año«, ha revelado en Antena 3 ante una Susanna Griso atónita.

«En el mes de mayo ya estaba que no podía más con el trabajo, estaba al límite», ha admitido sobre lo complicado que era compaginar ‘Mañaneros’ en La 1 de lunes a viernes y la radio en fin de semana. «Me molestaba todo, me enfadaba por todo. Hablar de depresión me parece un tema muy serio, pero estaba destruido«, ha aseverado Jaime Cantizano en su entrevista.

«He tenido que hacer un ejercicio muy serio. Soy adulto, soy mayorcito, pero creo que todos en algún momento nos hemos visto en el límite«, ha añadido el veterano periodista. Así, Jaime Cantizano ha dejado caer que ha tenido que requerir de ayuda para afrontar ese delicado momento personal en el que ha estado inmerso, propiciado por encadenar todo un curso trabajando ininterrumpidamente los siete días de la semana.

Sobre ello ha aprendido y ha sacado lecciones, aunque justificando que acaparar tantos proyectos a la vez no ha sido una cuestión de dinero. «No ha sido por ser ambicioso de dinero, sino por ansia de hacer otras cosas y de jugar con el medio», ha matizado Cantizano en ‘Espejo Público’. Ahora, se centrará exclusivamente a la radio y pretende que este proyecto sea su lanzadera hacia la jubilación.