Jacob Petrus, meteorólogo de TVE, lanza esta previsión en 'Aquí la Tierra' sobre dónde se espera nieve en Navidad

Este domingo 21 de diciembre entramos en el invierno. Y parece que lo vamos a recibir con temperaturas y tiempo propio de estas fechas pues se vienen días de mucho frío, lluvia, viento y hasta nieve. Así lo avanzó el climatólogo y presentador Jacob Petrus este viernes en 'Aquí la tierra'.

"¿Cuántos de vosotros conseguiréis ver nevar? Pues a día de hoy, con los modelos en la mano, en buena parte de nuestro territorio podría haber copos. Tanto en el norte, en el centro como en el este. Enseguida os afinamos la previsión", empezaba comentando Jacob Petrus.

Tras ello, el presentador de 'Aquí la tierra' exponía con los mapas la previsión para los próximos días. Y lo primero que hizo fue detenerse en la bajada de temperaturas. "Las mínimas previstas para la noche de Nochebuena no son heladas muy significativas porque habrá muchas nubes en el cielo pero si os fijáis buena parte de nuestro país estará en torno a los 0 y 2 grados o un grado bajo cero así que con este ambiente será fácil tener nevadas en cotas bajas", avanzaba.

"El día de Navidad, a día de hoy, ¿qué es lo que marcan los modelos en torno a las máximas? Pues que en buena parte de la mitad norte peninsular, sobre todo en el interior, a duras penas pasaremos de los 6-7 grados, de los 10-12 en zonas del interior y de los 15 en el Mediterráneo", seguía pronosticando Jacob Petrus.

En ese sentido, el meteorólogo dejó claro que "la previsión de nieve es complicada y sobre todo porque tenemos embolsamientos de aire frío que serán muy difíciles de prever". Y por eso, Jacob Petrus aconsejó a los espectadores a que sigan las previsiones del tiempo a corto plazo y en los diferentes espacios de TVE.

Pero antes de Nochebuena y Navidad, será este fin de semana cuando todo se complique. "Viene una masa de aire polar que va a desplomar las temperaturas y empezará a introducirnos en un invierno, que astronómicamente empieza mañana, pero veis como el domingo las cotas de nieve se desploman a los 700 metros por el noroeste", advirtió.

De esta manera, Jacob Petrus se sumó a las alertas que llevan realizando otros compañeros de cadena como Albert Barniol, Andrés Gómez o Martín Barreiro, que este viernes volvió a 'Directo al grano' a dejar claro que se avecina una blanca navidad. "Viene tiempo muy invernal. Es importante estos días con tanto movimiento en la carretera la lluvia, llegan más borrascas y preocupa ahora en Huelva y Málaga donde hay un aviso amarillo y también aparecerá la nieve este fin de semana", avanzaba el presentador de 'El Tiempo'.