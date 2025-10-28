TVE introduce este cambio histórico en 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus tras 11 años de emisiones

'Aquí la tierra' cumplirá en 2026 12 años en antena. Tras consolidarse como uno de los espacios diarios más longevos, TVE prepara una gran renovación del programa de Jacob Petrus a partir de este miércoles 29 de octubre en una edición especial que homenajeará a las víctimas de la DANA de hace un año.

Tras once años en antena, 'Aquí la Tierra' se renueva con un histórico cambio de imagen y de plató que incorpora las últimas novedades tecnológicas. Así, el espacio estrenará grafismos, logo, banda sonora y plató desde este miércoles.

Será un espacio con cuatro pantallas de 18,5 metros de largo por 3,5 de alto que, como gran novedad, incorpora la realidad aumentada para explicar de la manera más plástica y pedagógica posible los fenómenos atmosféricos y geográficos de España y el mundo. Un plató espectacular, más grande y con los mejores avances tecnológicos al servicio del ecologismo, el sector primario y la España rural.

'Aquí la tierra' se moderniza y apuesta por el directo. Un magacín con la última hora del tiempo y presente allí donde golpeen las inclemencias atmosféricas o donde haya ocasiones para celebrar la riqueza de la naturaleza y del sector primario: la pesca, la ganadería y la agricultura disfrutarán de un espacio en TVE donde mostrar sus avances, inquietudes y éxitos.

Así será el especial de 'Aquí la tierra' sobre el aniversario de la DANA

Muchas de estas novedades se estrenarán mañana, justo un año después de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024. Jacob Petrus presentará desde el nuevo plató una explicación científica y rigurosa creada con realidad aumentada para ver qué ocurrió en el mar aquel fatídico día que desencadenó el mayor desastre natural del siglo XXI en nuestro país.

Quico Taronjí e Isabel Moreno se desplazarán a los lugares más afectados, Paiporta y Letur, para contar sobre el terreno qué sucedió y cómo están un año después. El programa también analizará si una catástrofe así podría volver a repetirse en el futuro.