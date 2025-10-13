Jacob Petrus se pronuncia sobre su futuro en 'Aquí la tierra' en plena ola de récords en la tarde de TVE

'Aquí la tierra', el espacio presentado por Jacob Petrus lleva once años en RTVE, convirtiéndose en uno de los programas más longevos de la cadena pública. Su última temporada cosechó una media del 10,4% de share y 1.013.000 espectadores. Su versión de domingo obtuvo una audiencia similar, con un 10,7% de cuota de pantalla y 1.153.000 espectadores.

Tal es la buena acogida que tiene 'Aquí la tierra' que RTVE ha confiado en el programa para emitir una versión más reducida e íntegramente en catalán a través de La 2 Cat, bajo el nombre de 'Aquí la terra'. Jacob Petrus ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo', donde ha dado algunas pinceladas sobre este nuevo proyecto, que la cadena prevé estrenar en noviembre.

El geógrafo explica que "será un formato, un poquito más breve, un poquito más sencillo, pero la costumbre de hacer un programa diario de domingo a viernes, pues hace que si tenemos que hacer algo parecido, pues evidentemente, sea más sencillo que arrancar un programa de cero. En mi caso, además, es mucha ilusión por el hecho de hacer un programa en catalán en mi tierra, de Cataluña, que eso lo que más me motiva ahora mismo".

Respecto a las audiencias de 'Aquí la Tierra', Petrus reconoce que "si los datos de audiencia ya son un motivo para estar super orgulloso por lo que significan, porque a pesar de que lleve 11 años el programa, pues manifiesta estar en plena forma. Si encima la tele, como tele pública y como empresa, confía en el proyecto para hacerlo una versión en catalán, pues me hace muy feliz. Además, vamos a poder centrar el tiro en Cataluña con toda la riqueza paisajística y gastronómica que tiene. Es muy gozoso".

Jacob Petrus, muy satisfecho con la audiencia de 'Aquí la tierra'

Jacob Petrus en 'Aquí la tierra'.

Aunque deja claro que esta versión en catalán "será de la misma perspectiva que hacemos con 'Aquí la tierra', en la que hablamos de España, pero también a veces salimos. En 'Aquí la tierra' de La 2Cat haremos algo parecido. Nuestra lupa se va a fijar en el territorio catalán, en toda Cataluña, pero a veces también saldremos o a zonas próximas con las fronteras de Catalunya o también a veces iremos a ver a gente que sea catalana, que esté por otros rincones del mundo".

El pasado 6 de octubre, el programa de La 1 anotó su mejor cuota de pantalla en 7 años, con un gran 14% de share. Unos datos que a Jacob Petrus le resulta "increíble": "A veces resulta increíble, en el sentido literal. ¿Cómo puede ser que después de 11 años en emisión sigamos dando estas cifras de audiencia? Es algo maravilloso. Lo que intentamos hacer es el mejor producto posible, en este caso, 'Aquí la tierra', es como si fuese un poco un hijo mío, porque yo soy geógrafo".

De hecho, explica que "muchos de los contenidos que aparecen, no es que los controle, sino que es que me gustan y el programa tiene, no es que sea de autor, pero tiene una etiqueta personal, bastante grande por mi parte. Ver que eso sigue funcionando, que seguimos teniendo la ilusión por hacerlo y que la gente responde también y además, es un programa que ha recibido respuestas de muchos tipos".

"Porque una cosa es la audiencia que, evidentemente es algo maravilloso, pero es que luego recibimos respuestas tan positivas, por ejemplo de niños pequeños, que es algo maravilloso poderles tener ahí, enganchados a 'Aquí la tierra'. O de las familias enteras o de gente que decide premiar el programa. Hay un reconocimiento un poco unánime de diferentes sectores de la población respecto al programa y eso es maravilloso", sentencia.