Los datos de audiencia de 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus sientan cátedra sobre su futuro en La 1 de TVE

'Aquí la tierra' con Jacob Petrus se encumbró a su mejor dato de audiencia anual y al mayor registro desde febrero de 2024

Jacob Petrus, presentador de 'Aquí La Tierra'
Jacob Petrus, presentador de 'Aquí La Tierra' | RTVE

La 1 de TVE registró numerosos récords de audiencia este lunes, 29 de septiembre, con toda la programación al completo por encima del doble dígito e impulsando a la cadena a un 13,6% en el total del día; a solo un punto de Antena 3, la televisión líder. Y entre esos máximos se encontró 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus.

Tras pasar por un bache en meses anteriores, resultado del tropiezo con 'La Familia de la Tele', el programa ha vuelto a recuperar el pulso y se encuentra en uno de sus mejores momentos. Y los datos de la última entrega así lo confirman con un 13,5% de share y más de 1,3 millones de televidentes.

Así, 'Aquí la tierra' se aupó a su mejor audiencia de todo el 2025 y a su mayor registro desde el 8 de febrero de 2024. Recortó distancias con el imbatible 'Pasapalabra' en Antena 3 (20,1%) y se impuso al concurso 'Agárrate al sillón' de Telecinco (8%) con gran distancia. En definitiva, resultados que dejan claro su largo futuro en La 1.

El espacio conducido por Jacob Petrus se benefició del récord de 'Malas Lenguas', su telonero, que fue otra de las ofertas sobresalientes de la jornada en La 1. El formato de Jesús Cintora se disparó a un 12,6% de cuota de pantalla y rebasando también el umbral del millón de espectadores.

Y especial atención requieren también los resultados del 'Telediario'. La edición nocturna con Pepa Bueno promedió un 13,9% y 1,6 millones, impulsada por la actualidad informativa y por el buen arrastre que le dejó 'Aquí la tierra'. También la edición de mediodía con Alejandra Herranz firmó registros extraordinarios (16,5% y 1.568.000 espectadores).

