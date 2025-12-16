Hablamos con Xuso Jones, presentador de las Campanadas de Mediaset: del secreto contra Pedroche a su opinión de 'La Casa de los Gemelos'

Xuso Jones despedirá el año por todo lo alto y lo hará desde uno de los escaparates televisivos más codiciados: las Campanadas de Telecinco. El presentador murciano será el encargado de dar la bienvenida a 2026 junto a Sandra Barneda, en una apuesta de Mediaset que combina humor, complicidad y un escenario poco habitual, lejos de la clásica Puerta del Sol. Una oportunidad que, según nos reconoce el propio Xuso, nunca estuvo en sus planes, pero que afronta con ilusión, ganas de disfrutar y un objetivo claro: que el público empiece el año riéndose.

Acompañado de Sandra Barneda —a la que define como elegante, profesional y con una faceta divertida que conecta muy bien con la suya—, Xuso nos promete unas Campanadas diferentes, marcadas por el humor y las sorpresas. Desde Formigal y rodeados de nieve, el presentador quiere ofrecer una Nochevieja especial, especialmente para quienes buscan algo distinto a la estampa habitual. “Me lo voy a gozar”, nos asegura, convencido de que la risa es más necesaria que nunca y decidido a exprimir cada segundo ante la cámara con chistes inéditos y una actitud desenfadada.

La cita, eso sí, no estará exenta de batalla. Enfrente estarán, un año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, además de la propuesta de La 1, que todavía no ha confirmado quiénes sustituirán el próximo 31 de diciembre a Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Xuso Jones no esquiva la competencia y la define como “durísima”, aunque prefiere ir “por su caminico” y centrarse en entretener. Telecinco apuesta fuerte por el humor para intentar arañar audiencia en una noche dominada históricamente por otros rostros, y Xuso nos lo resume con su estilo directo: habrá sorpresas, risas y, si hace falta, hasta algún “reveal”. Todo sea por conquistar el share y colarse en el brindis de fin de año.

De todo ello y mucho más ha podido hablar este portal en exclusiva con Xuso Jones. La entrevista a continuación.

Xuso Jones, ¿qué tal estás?, ¿cómo acabas el 2025?

XUSO - Muy bien. Va a acabar de lujo y espero que empiece igual de bien, pero sobre todo con mucha salud, que es lo típico que se dice, pero la verdad es que yo la valoro mucho. La salud la tengo muy presente.

Lo acabas por todo lo alto como presentador de Campanadas. ¿Esto lo habías soñado alguna vez?

XUSO - No, nunca ha entrado en mis planes. Como yo hago mi programa de 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro, cuando me lo propusieron, dije: "Ostras, menuda oportunidad de vivir esta experiencia". Porque es que me lo voy a gozar, me lo voy a pasar de maravilla, voy a contar mis chistes, yo voy a quedarme a gusto. Yo quiero que la gente comience el año por todos los altos riéndose, que hace mucha falta reírse.

Estarás con Sandra Barneda, que una mujer seria, una mujer elegante.

XUSO - Elegante, indiscutible. Seria también, pero tiene una parte muy divertida. Tiene su parte.

¿Tú la sabes pillar?

XUSO - Sí, sí, sí. Hemos conectado muy bien. Hemos conectado de maravilla, nos llevamos súper bien. Y de verdad que una compañera de lujo.

Algo especial que hace Mediaset y que lo lleva haciendo unos años, es irse de la Puerta del Sol, este año es en Formigal.

XUSO - Fíjate que a la gente le gusta verlas desde la Puerta del Sol, pero también hay mucha gente que está diciendo: "Ostras, me apetece ver una Nochevieja con nieve, todo blanco". Imagínate, yo siendo de Murcia he visto la nieve dos veces mi vida. Así que va a ser una noche muy especial.

¿Qué secretos tenéis para esa noche? ¿Va a haber un reveal tuyo? ¿Cómo vais a luchar contra la competencia?

XUSO - A mí me gusta hablar claro. La competencia es súper dura. Es que está establecida La 1 de toda la vida y en Antena 3 la Pedroche. Este año va a haber mucho humor en Telecinco y desde otros sitios y va ha haber sorpresas que no vamos a desvelar, porque ojo, que a lo mejor yo me quito una patica y enseño lomo, a lo Pedroche. No lo sé. Pero lo que sí que digo van a ver mucha sorpresa. Y si la gente se quiere reír, traigo los mejores chistes inéditos para las Campanadas. Ahí lo dejo, de verdad. Muy buenos, me lo he currado mucho. Llevo un año entero preparándonos para este momento. Estoy intentando dar pena. Por favor, sintonizad Telecinco justo antes, a las doce menos diez, que ahí es cuando está el share y el prime a tope, que ahí es cuando voy a soltar yo mis chistes, que se van a caer para atrás.

Pedroche lleva 12 años dando las Campanadas ¿Cómo analizas tú esta competencia?

XUSO - Van a estar muy bien, pero nosotros vamos a estar mejor. Mira que cada uno ponga el canal que quiera. En Telecinco estaremos nosotros haciéndolo, entreteniendo mucho, pasándolo muy bien, que eso para mí es lo más importante, y que cada uno yo creo que también harán un poquito de zapping para ver cómo va cada cadena.

Y la nieve, lo que decías, llama mucho la atención. Todos los presentadores parece que os admiráis porque todos tenéis ese toque de comedia.

XUSO - Es que yo no tengo competencia y espero que nadie me tome a mí como una competencia. Yo voy por mi caminico siempre, pero me lo he tomado la vida siempre así. Yo voy por mi camino, me fijo en mí mismo, intento mejorar yo mismo y si puedo ayudar al de al lado, lo ayudo. Esa ha sido siempre mi filosofía y la gente que ha trabajado conmigo creo que así lo valora. Entonces, yo, al contrario, yo flipo con estar dando las Campanadas al lado de toda esa competencia, entre comillas. Qué va, yo encantado.

Oye, Xuso, ¿haces alguna porra de audiencias?

XUSO - Hostia, no. Vamos a intentar subir la audiencia un poquito. ¿Cuánta audiencia hizo el año pasado?

Creo que el año pasado hizo un 6-7. Un poco flojito.

XUSO - No lo sé, no lo sabía, pero este año vamos a por ello. Vamos a darle. Vamos a darle un poquito más.

¿A por el 10, mínimo?

XUSO - Vamos a intentarlo. Y si no, no pasa nada. A la siguiente, que vendrá otra gente. Esto es la oferta y la demanda, lo que la gente elija para poner esa noche, pero ponernos, ¿eh? Sé dónde vivís, chicos y chicas.

¿Tienes algún ritual en las uvas?

XUSO - Yo siempre tengo que ir con el calzoncillo rojo. Porque siento que me da suerte. Que eso no vale para nada, pero a mí me gusta empezar el año así.

¿Sabes lo que es 'La Casa de los Gemelos?

XUSO - ¡Oye, bueno! Claro...

¿Qué te parece?

XUSO - Viniendo para acá he visto que la Marrash le vomitaba a la Falete. Digo: "Pero de verdad, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué tipo de show es?" A ver, yo tengo que decir que me entretiene mucho y para mí creo que es un formato que va a revolucionar mucho internet y la televisión.

Le va a poner las pilas a la tele.

XUSO - Yo creo que sí. Y la tele ya tiene las pilas puestas y también hay que decir una cosa, la tele es la tele. La televisión es la televisión. Tú trabajas en televisión y en la televisión, pero es verdad que las redes también son las redes, entonces nadie se puede dormir, tiene que estar todo el mundo trabajando y activo para hacer lo que hacemos, que es entretener a la persona que está al otro lado de la pantalla del móvil o de la tele, pero tienes que entretener. Y ellos se están entreteniendo muchísimo.

¿Con qué clip te quedas entonces?

XUSO - Bueno, es que el del vómito... No sé cuándo pasó eso.

Eso ha sido hoy. Cada dos horas pasan cosas allí...

XUSO - Me parece surrealista que una persona pueda potar en la espalda de otra. Me parece surrealista y a la par que me parece mágico. Me parece magia...

De la Marrash, ¿qué me dices?

XUSO - No sé, me parece muy buena cría, pero yo creo que va un poquillo desfasada. Entonces, mi consejo sería que se bajara un poquito del alpiste y del chiribú, más que nada por su salud. Pero me entretiene mucho.

¿Irías 24 horas solo?

XUSO - Imagínate, me pongo un escudo. Con escudo y con casco. Para que ahí no me lloviera nada.

¿Qué mensaje les mandas por si nos ven?

XUSO - Que nos están entreteniendo muchísimo, que sigan así, y la Marrash , que se beba una copica menos por su salud pero que nos está entreteniendo mucho toda la casa de verdad. Me mola verlo, por las noches me pongo yo con el móvil un ratico antes de dormir, porque me río mucho con todos ellos.