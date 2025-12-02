'Gran Hermano 20' acelera y desliza una expulsión múltiple este jueves ante el colapso en audiencias

'Gran Hermano 20' podría enfrentarse a varias salidas en la quinta gala del próximo jueves. Con la duda de si el abandono de Íñigo -por motivos personales- puede acabar afectando a los planes de la organización, en Telecinco se promociona que un camión de la mudanza visitará la casa de Tres Cantos "para llevarse a los que no convencen a la audiencia".

De este modo, se desliza la posibilidad una expulsión múltiple que se sumaría al adiós de uno de los tres nominados vigentes: José Manuel, Patricia y Belén. Los tres concursantes se encuentran en la palestra sometiéndose al veredicto del público. El más votado para abandonar la experiencia será el eliminado definitivo.

Posteriormente, se pondrá en marcha un televoto en positivo, y el menos o los menos votados serán desalojados en ese camión de la mudanza. De esta dinámica tenemos como precedente la edición pasada de 'Gran Hermano', en la que fue expulsado Luis al concitar el menor número de votos.

Sin embargo, en esta ocasión la voz en off de Telecinco habla claramente en plural: "Y vuelve un clásico: llega el camión de la mudanza para llevarse a los que no convencen a la audiencia". "Cada voto cuenta en 'Gran Hermano'", remata el spot publicitario.

De ello se deduce que puede haber una expulsión múltiple: la de uno de los expuestos al televoto tras las últimas nominaciones y la/las salida/s de quienes no sean los favoritos de la audiencia, es decir, aquellos que son considerados unos "muebles" y que no reman a favor del reality.

Lo cierto es que 'Gran Hermano 20' está pisando el acelerador ante su colapso en audiencias tanto en su gala principal (5,4% y 11% el pasado jueves) como en el debate dominical (8,9% este pasado domingo). El formato se ha convertido en un lastre para la cadena de Mediaset y con estas eliminaciones se buscaría anticipar su final.