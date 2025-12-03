Enrique del Pozo destapa la agresión sufrida en un programa de María Teresa Campos y las amenazas de Terelu para que callara

Enrique del Pozo ha destapado la 'caja de los truenos'. El colaborador televisivo ha visitado el espacio de Isabel Gemio en RNE, 'El último tren', donde ha desvelado la agresión que sufrió hace algunos años en un programa que presentaba María Teresa Campos y que tanto esta como sus hijas le obligaron a ocultar con amenazas.

"Soy una persona agredida en un programa de televisión en los camerinos", comienza diciendo Enrique del Pozo en el magacín nocturno de RNE. Según asegura, "me rompieron prácticamente la nariz y casi me dejan tuerto de un ojo". Además, deja claro que "hay testigos" de dicha agresión. A la pregunta de Isabel Gemio de cuándo ocurrió ese episodio, él responde que fue "hace unos cuantos años ya".

"Fue en un programa que dirigía María Teresa Campos con su hija Carmen Borrego y con Terelu", añadió, antes de lanzar un importante mensaje: "Las agresiones y los maltratos ni se entierran ni prescriben. Por eso Terelu Campos, Carmen Borrego y todos los demás que hablan de presuntos malos tratos del pasado de Rocío Carrasco, de Bárbara Rey… los míos también. A mí se me ha llegado hasta amenazar".

Enrique del Pozo asegura que fue agredido por Jimmy Giménez-Arnau

Acto seguido, Enrique del Pozo revela que "fue Jimmy Giménez-Arnau". "¿Quien te agredió fue Jimmy Giménez-Arnau?", preguntó sorprendida la presentadora. Él lo ratificó y explicó cómo fue la agresión: "Me agarró por la espalda, dos puñetazos, me rompió prácticamente la nariz y de un ojo casi me dejó ciego".

Aunque lo más grave vino después: "Yo recibí la llamada de María Teresa Campos, de parte de sus hijas, diciéndome que si iba a denunciar sería fulminantemente despedido y que me costaría muchísimo encontrar trabajo". Por miedo a que esto ocurriera, reconoce que "lo dejé pasar". Hasta tal punto que incluso "se lo oculté a mi madre, no se lo dije. Pero pasados los años ella estaba enterada de todo".

"Me dijo (su madre) incluso que llamó por teléfono, no para salir en antena, sino para pedir explicaciones. Y lo que recibió fue la respuesta de la señora Terelu Campos diciendo 'ay que pesada esta señora, a ver si deja de llamar y de tocar los cojones'", asegura Enrique del Pozo, quien, durante años, fue un colaborador habitual en los programas de María Teresa Campos.

La grave acusación de Enrique del Pozo hacia Terelu Campos y Carmen Borrego

Pero la cosa no acabó ahí. Según cuenta Enrique del Pozo, "pasado el tiempo yo vine a la televisión desde Italia y me metí dentro de un programa en el que trabajaba ella, 'Viva la vida', donde estaba una de las personas que las protege, que es el señor Raúl Prieto". "Yo ya con 68 años no me voy a callar", advierte, antes de explicar lo que ocurrió en otra ocasión en ese programa.

"Un día se me llevó al despacho, hicieron que mis compañeros se fueran de la reunión del programa y se quedó solita Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio y con el señor Raúl Prieto, su protector. Se me amedrentó, se me amenazó, diciéndome que si yo hablaba de esto sería despedido también", asegura.

"Llevo dos años así. Lo saben tertulianos, lo saben directivos, lo saben presentadores. Se me ha vetado, se me ha castigado, se me ha amenazado y las que están dirigiendo este cotarro directamente son Terelu Campos y Carmen Borrego", sentencia Enrique del Pozo. Unas graves acusaciones contra las hijas de María Teresa Campos que, de ser ciertas, las deja en muy mal lugar.