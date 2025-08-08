La explosión de Carmen Borrego, que dice 'hasta aquí' en Telecinco por lo sucedido con Pepe del Real: "¿Te callas?"

Las vacaciones de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia han vuelto a convertirse en tema de debate este viernes en 'Vamos a ver', especialmente después de que el padre de la joven se haya pronunciado sobre la pareja. Pero Alejandro Rubio también ha reflexionado sobre el distanciamiento de su hija con su primo José María Almoguera, algo que ha generado una escena de tensión entre Carmen Borrego y Pepe del Real.

"A ellos les veo muy bien y creo que están haciendo las cosas mejor, afortunadamente. Estoy muy complacido por ello", ha asegurado el padre de Alejandra Rubio en su reciente encuentro con los medios antes de que la hermana de Terelu Campos se pronunciase desde el plató de 'Vamos a ver'. "Le tiene un grandísimo cariño a mi hijo José y por eso dice que no va a pasar nada", ha aclarado la televisiva.

Carmen Borrego frena a Pepe del Real por lo que dice de José María Almoguera: "Me parece una maldad"

Tras asegurar que Alejandro Rubio siempre "será su cuñado", Carmen Borrego continuaba con el mismo optimismo, avistando un claro acercamiento entre ambos en el horizonte. "La relación entre los primos siempre ha sido buenísima. José ha protegido mucho a Alejandra porque es el primo mayor", aseguraba la malagueña puntualizando que aunque están "distanciados" volverá a serlo.

Pepe del Real y Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

Así, la hija de María Teresa Campos se dirigía directamente a su sobrina desde el espacio de Telecinco. "Puedes confiar. José no quiere verte para venderlo y que no te fíes de él, no me gusta, porque entre primos no me parece bien", insistía la colaboradora antes de que Pepe del Real le cortase con un comentario que sembró la discordia. "Entiendo que pueda dudar. Tu hijo también dudó de ti y hubo cosas que no te contó, ni siquiera dónde nació tu nieto", ha subrayado el periodista.

"Tú, como siempre", ha exclamado Carmen Borrego con desprecio tratando de frenar las acusaciones de su compañero de raíz, que no dudaría en sacar a relucir el mediático enfrentamiento madre-hijo del año pasado. "Me parece de una maldad que saques este tema", espetaba entonces la malagueña, haciendo referencia al difícil período que vivió con José María Almoguera en distintos platós de la cadena.

"Tú tienes que ir sacando caca, pero yo no"

"No Carmen, hay que tener memoria", le ha reprendido el colaborador de 'Vamos a ver', pidiéndole tener algo de autocrítica. "Hacer el mal por hacer, cuando no hay ningún problema, me parece absolutamente innecesario", subrayaba la malagueña, cada vez más alterada por la insistencia de su compañero en sacar a relucir el enfrentamiento.

"Solamente tienes que refrescar la memoria, que Alejandra no es un bicho raro, José también...", trató de explicar Pepe del Real mientras Carmen Borrego estallaba contra él. "¿Te callas un poquito? Porque eres insoportable", ha apuntado la hermana de Terelu Campos, reprendiendo de lleno al periodista por lo que estaba intentando.

"Cuando dices eso me haces daño. Si mi hijo se equivocó en un momento eso ha sido público y lo hemos visto todos. Eso está más que superado y no me voy a remitir nunca más en mi vida, ni por mi hijo, ni por mi nieto, ni por mi misma", ha sentenciado la colaboradora de 'Vamos a ver', quitando hierro al distanciamiento entre primos.

"Cuando una familia tiene un problema no es nada anormal. Cuando se soluciona, yo olvido, porque si me quedo anclada en aquello, ¿para qué perdono?", añadía entonces Carmen Borrego, centrándose en dejar atrás todo lo sucedido con su hijo y centrarse de lleno en su nueva etapa reconciliados. "Tú tienes que ir sacando siempre la caca, pero yo no", espetaba finalmente la malagueña, aún molesta con el tertuliano.