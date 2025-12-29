Emma García condena sin filtros el golpe bajo de Olga Moreno a Alexia Rivas y lo califica en una palabra

Cada vez es más frecuente que Emma García deje de lado la imparcialidad para posicionarse claramente sobre diversos temas en 'Fiesta'. Y lo ha vuelto a hacer en el último programa del año, cuando no ha dudado en salir en defensa de Alexia Rivas tras el ataque que recibió por parte de Olga Moreno durante su entrevista el pasado '¡De viernes!'.

Después de que la periodista criticara la falta de "fluidez verbal" de la exmujer de Antonio David Flores, esta se defendió lanzándole un durísimo golpe bajo. "Quiero recordar de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla con el amante de otra persona en directo", espetó Olga Moreno en el programa nocturno de Telecinco, haciendo referencia al vídeo viral en el que se veía a Alexia saliendo semidesnuda durante una vídeo llamada de Alfonso Merlos mientras este salía con Marta López.

💥 El dardo de Olga Moreno a Alexia Rivas:



“Yo no salgo detrás de una pantalla en directo con el amante de otra persona”. pic.twitter.com/dEQVh8KR8t — Javi Oliveira (@javioliveira) December 27, 2025

Este domingo, 28 de diciembre, la periodista no ha dudado en responder a la sevillana desde 'Fiesta', el programa en el que colabora. "Desde hace ocho años, yo vengo de esta cadena. He estado de redactora, de reportera y haciendo vídeos, muchos tuyos. Vengo de la facultad y de haber currado como una burra. Todo me lo he ganado yo, con la carrera que me han pagado mis padres. Tú vienes de llevar 20 años hablando de los demás junto a tu exmarido y de vender tu vida", le ha recordado. Unas palabras que se han llevado el aplauso del público presente.

Emma García reprocha a Olga Moreno sus palabras sobre Alexia Rivas: "Machista"

Además, recordó que "a la gente se le olvida que yo estuve un año en mi casa mientras la gente me machacaba y me ponía verde. Después de un año volví, cuando yo quise". Sin embargo, Makoke no estaba de acuerdo con ella, apoyando así las palabras de Olga Moreno: "Tienes que reconocer que si estás aquí es por el episodio que te pasó vía exclusiva". "Las polémicas existen y mucha gente sale a la luz por una polémica pero la gente se queda porque vale, y yo me quedo porque valgo", sentenció Alexia Rivas.

Alexia Rivas da la estocada final a Olga Moreno:



“Yo vengo de empezar con 25 años de reportera y redactora, con una carrera que tengo gracias a mis padres.



Tú, de llevar 20 años hablando de los demás y vender tu vida junto a tu ex marido. Y que pocas tablas”#Fiesta28D pic.twitter.com/nD5pF0pA4e — sofrito (@soofrito) December 28, 2025

Acto seguido, era Emma García la que tomaba la palabra. Y lo hacía para salir en defensa de su colaboradora, criticando duramente la actitud de Olga Moreno: "No me ha gustado que haya sacado ese tema. Te ha costado mucho superarlo, has sido muy valiente y te ha sido difícil salir de esa historia. Por eso yo siempre te doy la enhorabuena, Alexia".

"Creo que Olga no ha medido, porque te podía haber dicho muchas más cosas, pero esta parte es muy delicada. Me pareció una situación muy complicada y le diste la vuelta. Se te machacó y todo el mundo fue muy machista contigo", ha asegurado Emma García, criticando así el "golpe bajo" de la exmujer de Antonio David Flores. Además, Alexia Rivas ha recordado que ella estaba soltera cuando conoció a Alfonso Merlos.

El duro enfrentamiento de Gloria Camila y Miguel Frigenti por Olga Moreno

Sin embargo, este no fue el único momento en el que Emma García se vio obligada a intervenir durante el debate sobre la entrevista de Olga Moreno. El enfrentamiento que protagonizaron a raíz de la misma dos de sus colaboradores, Gloria Camila y Miguel Frigenti, también provocó que la presentadora tuviera que intervenir para pararles los pies.

Mientras que la hija de Ortega Cano mostró su apoyo a la sevillana, su compañero fue muy duro con ella. "Yo no he insultado a Olga Moreno, me pagan por hablar", defendió su papel como colaborador Frigenti. E insistió en sus ataques a la ganadora de 'Supervivientes 2021': "Si no quiere ser un personaje público, que se prepare los programas. Yo vengo a un plató lloradito de casa y me comporto como un periodista".

Estas palabras del colaborador no gustaron ni un ápice a Gloria Camila, que le espetó: "Se pueden decir las cosas desde el respeto, cosa que no tienes hacia Olga ni hacia mucha gente". Además, le acusó de ser un "maleducado" y dar "opiniones muy fuera de lugar. A ver si vas a venir tú a decir cuánto tienen que llorar y cuándo no".

La tensión entre ambos fue en aumento. Hasta tal punto que Emma García acabó estallando en directo contra ellos: "Me estáis cabreando". "¿Qué os pasa? ¿Por qué habéis venido con tan mala leche?", les preguntó, visiblemente enfadada, poniendo así fin a la discusión entre sus colaboradores.