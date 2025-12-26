El declive imparable de Telecinco: Se hunde a la peor Nochebuena de su historia y presagia una debacle en Fin de Año

Mientras que La 1 de TVE firmaba su mejor promedio diario en Nochebuena de los últimos 14 años, con la mayor cuota de 'Telepasión' (23,6%) desde 2008, y Antena 3 experimentaba una subida de 1,6 puntos en una de sus ofertas de la noche, 'Lo mejor de cada casa' (13,1%), Telecinco se desplomaba brutalmente con los peores registros de la historia en su oferta nocturna para esta fecha tan señalada y familiar.

La cadena de Mediaset medió un 7,6% de share en el cómputo global de la jornada por culpa de un fatídico prime time que se veía venir. Telecinco tiró la toalla y apostó por una programación extraordinariamente low cost renunciando a los clásicos especiales musicales y cubriendo la noche con un refrito de los mejores momentos de 'Bailando con las Estrellas' en su primera y segunda edición.

El resultado no ha sido ninguna sorpresa, con un irrelevante 5,5% de share y 398.000 telespectadores de media. Empeora, como cabía esperar, el ya exiguo registro de 'Nochebuena contigo' del año pasado (8,7% y 642.000 seguidores) y se convierte en la peor audiencia de la historia de Telecinco en Nochebuena.

El especial de Nochebuena de 'Bailando con las Estrellas' se queda con el 5.5% de share y reúne a 398.000 espectadores frente al televisor



Por ejemplo y por hacer alguna comparación, se quedó a casi 20 puntos de 'Telepasión' en La 1 o a ocho puntos de 'Lo mejor de cada casa' en Antena 3. Además, el especial de 'First Dates' en Cuatro también se impuso a Telecinco con un 6,5%. E incluso La 2 le ganó con las cuatro entregas de 'Cómo nos reímos' con un 6,4% de share, despuntando 'Cuento de Navidad' (6,9%) o 'Sopa de Chistes' (8,6%).

En consecuencia, las franjas de prime time y late night resultaron de la siguiente manera: Telecinco marcó unos paupérrimos 5,6% y 5,7% respectivamente frente al 20,9% y 18,6% de La 1 de TVE o el 13,6% y el 11% de Antena 3, que se mantuvo en la segunda posición como es habitual.

Todos estos datos desgranados dan una clarísima idea de la noche tan sumamente horribilis que vivió el canal de Fuencarral y presagian la hecatombe que, a buen seguro, se producirá en Nochevieja, cuando Telecinco también eliminará su tradicional especial musical en favor de un zapping con la voz de Carlos Latre.

Además, el discurso de S.M. El Rey también acusó un gran descenso en seguimiento en la pantalla de Telecinco (3,5 puntos menos que en 2024) al obtener un 5,9% ante el 24,1% de La 1 de TVE o el 16,3% de Antena 3. Así, jugó más cerca de la liga de Cuatro y La Sexta, que cosecharon un 3,6% y 3,8% respectivamente.

No obstante, el día de Navidad fue incluso peor en términos globales de audiencia para Telecinco con un 7,1% de media debido a un daytime pobrísimo desde la mañana hasta la noche: del 5,7% (mínimo histórico) de 'Vaya fama' al 7,2% de la película 'Robin Hood' pasando por el maltrecho 8,3% de 'Fiesta'.

Así, cuando apenas quedan cinco días para cerrar el mes, el acumulado de Telecinco es del 8,5%, cinco décimas menos que en noviembre y cuatro por debajo de diciembre del 2024. Con toda seguridad, la cadena se encamina hacia su peor diciembre de la historia. El declive es irrefrenable.