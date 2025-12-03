Dani Martín provoca esta reacción en Susanna Griso tras pedir este polémico voto en las próximas elecciones

Dani Martín se encuentra en el centro de la polémica tras viralizarse una controvertida escena en uno de sus conciertos en la que se pronunciaba ante sus fans sobre la situación política en España. El cantante animaba a sus seguidores en la audiencia a "no votar a nadie" en las elecciones y Susanna Griso no ha tardado en reaccionar desde 'Espejo Público', dictando una clara sentencia sin miramientos.

El antiguo integrante de 'El canto del loco' no dudó en sincerarse sobre su desencanto con la actual clase política durante uno de sus diez conciertos de este mes en el Wizink Center de Madrid. "Yo os animo a que no votéis a nadie para que se den cuenta de que no nos representan, no nos representan absolutamente ninguno, todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado", comenzó explicando el cantante en una escena que no tardó en viralizarse.

El discurso de Dani Martín por el que ha sido linchado en redes pic.twitter.com/A9GPJkGEyB — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) December 2, 2025

Susanna Griso sentencia de lleno a Dani Martín desde 'Espejo Público' por su discurso político en mitad de su concierto

"Espero que a los jóvenes y los pequeños no se lo pongan más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo digno, a permitir sacar adelante sus sueldos", terminaba sentenciando el artista. Unas palabras que 'Más Espejo' ha recogido este miércoles tras abordar distintos asuntos de la agenda de crónica social como las memorias del Rey Emérito o la entrevista del programa a Isabel Presyler.

Así, Susanna Griso no ha dudado en contestar al cantante con una clara réplica a su incendiario discurso sobre nuestros líderes políticos actuales y el papel de la ciudadanía en las urnas. "Está impecable en la segunda parte de su sentencia pero no estoy de acuerdo en que la solución sea no votar. Todo lo contrario", ha advertido con gesto serio la conductora de 'Espejo Público'.

Sin extenderse más en su respuesta, la periodista dejaba claro ante la audiencia de Antena 3 que coincide con el cantante en la premisa de que como sociedad debemos luchar por la mejora en nuestras condiciones laborales, garantizar el acceso a la vivienda y otras cuestiones de urgente interés. Pero a su vez, ha dejado más que claro que no suscribe la llamada a boicotear el juego democrático animando a la juventud a eludir su derecho al voto.