Cambio de programación en Telecinco: suprime una noche de 'La Isla de las Tentaciones' en favor de 'GH'

Telecinco está más que listo para dar carpetazo a 'GH 20' y cerrar la recién estrenada casa de Tres Cantos tras la masiva purga de concursantes que ha llevado a cabo esta última semana. Este jueves, tras firmar la sexta gala de la edición con cinco expulsiones, quedaron proclamados los cinco finalistas que lucharán por el maletín en la final del jueves 18 de diciembre. Y la cadena ha tomado una determinación para su otra cita restante, la semifinal que tendrá lugar este domingo.

Si bien la semana pasada fueron cuatro los habitantes que vieron su estancia en el reality cortada de golpe y porrazo, la gala de este jueves dejaba fuera del concurso a Patricia, la primera expulsada de la noche por la audiencia y más tarde a Aroa, Joon, Edurne y Jonay, las víctimas de 'La última cena', sumando cinco expulsiones en total. Así, 'Gran Hermano' dejaba proclamados a sus cinco finalistas: Aquilino, Rocío, Cristian, Raúl y Desi.

¡QUÉ NERVIOS! Se acerca el desenlace de #GH20 💙



- Hoy conoceremos a los 5 finalistas 🔥

- El domingo 14 tendremos la SEMIFINAL ❤️‍🔥

- Y el jueves 18 la GRAN FINAL 👑#GHGala6 pic.twitter.com/dvHX0NYrXR — Gran Hermano (@ghoficial) December 11, 2025

'GH 20' gana terreno en Telecinco este domingo durante su semifinal y deja fuera a 'El debate de las tentaciones'

Sin embargo, los concursantes tendrán que someterse a otra cita con la audiencia antes de la gran final de 'GH 20'. Es por eso que este domingo, Telecinco ha reservado toda su noche para la penúltima entrega de la edición, eliminando 'El debate de los tentaciones' del access prime time para ceder toda la franja a 'Gran Hermano 20: La semifinal'. De esta forma, la cadena pone en pausa la estrategia que siguieron ante el mal funcionamiento de 'El debate' presentado por Ion Aramendi, colocando el debate de 'La isla de las tentaciones' como telonero para tratar de retener audiencia sin ningún éxito.

Y con una nueva tanda de expulsiones, los rumores sobre el mal funcionamiento de esta edición se han intensificado en la casa. Ya durante el pasado domingo, cuando el camión de 'Mudanzas GH' regresó a la casa por segunda vez en la semana para llevarse a Belén, los concursantes comenzaron a sospechar que les quedaba menos tiempo en la casa del que esperaban. "Pues yo creía que esto estaba hasta febrero…", señalaba Cristian durante el anterior debate.

Unas dudas que el propio Jorge Javier Vázquez despejó a los concursantes de 'GH 20' durante la gala de este jueves confirmando la fecha de la gran final. "Ha durado más 'Uno de GH 20' que 'GH 20", lamentó Desi durante la cena en una conversación con sus compañeros captada por las cámaras del 24 horas. Así, la finalista hacía referencia a cómo se prolongó el formato conducido por Nagore Robles previo al inicio de la edición, que tenía como objetivo cerrar el casting con un concursante escogido por la audiencia.

Y es que, la previa a la edición estuvo en emisión a través de Mediaset Infinity durante 37 días, mientras que esta edición de 'Gran Hermano' echará el cierre definitivo tras tan solo 42 días de convivencia, firmando la entrega más breve de la historia del formato. Una cancelación precipitada debido a la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco y que volvió a hacerse evidente este jueves, cuando el reality anotó un nuevo mínimo histórico con un 5.7% de share y 911.000 espectadores en su franja express y 8.8% de share y 510.000 espectadores en horario principal.