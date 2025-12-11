Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 12 de diciembre: un inesperado regreso y la desesperada súplica de Luisa

'Valle Salvaje' ofrece este viernes, 11 de diciembre su tercer capítulo de esta semana tras retomar su ritmo de emisión habitual en La 1 de TVE desde el martes pasado ante el parón de dos días debido al Puente de la Constitución y el sorteo del Mundial de 2026.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo rompía por completo el corazón de Irene, justo cuando Bárbara le confesaba que se besaron de nuevo.

Mientras, Adriana desafiaba las normas de la Casa Grande y visitaba a Luisa en prisión, sin imaginar el favor que la criada está a punto de pedirle. Y es que la criada le dice que antes de que la maten en la plaza del pueblo prefiere quitarse ella la vida y que para ello necesita su ayuda.

¿Pero qué va a ocurrir en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes, 12 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano'?

Avance del capítulo 314 de 'Valle Salvaje' del viernes 12 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trata de saber si a Mercedes le molestó tanto el beso que le dio y ella le recuerda que es una mujer casada que ama a su esposo.

Paralelamente, Matilde le dice a Mercedes que cree que ese beso le gustó más de lo que quiere admitir. Después, Dámaso no duda en decirle a Victoria que las mujeres celosas siempre le han parecido atractivas y que considera que sigue sintiendo algo por él.

Martín le dice a Matilde que ha hablado con la duquesa y que todo está en orden. Después, Matilde duda con Atanasio de las verdaderas intenciones de Victoria sin confiar en que haya dado su brazo a torcer a cambio de nada.

Bárbara le deja claro a Leonardo que se arrepiente del día en el que estuvo a punto de quitarse la vida por su amor. Mientras, Rafael trata de saber que le está ocultando Irene.

Adriana se enfrenta a Rafael asegurando que necesita ver a su amiga Luisa por la delicada situación que atraviesa pero él le recrimina que se escape de la Casa Grande sin permiso pues puede que su embarazo vuelva a correr peligro. Y Alejo le advierte a Luisa de que su padre se va a encargar de sacarle de su celda.

Finalmente, en el valle, alguien ha regresado... ¿para quedarse?