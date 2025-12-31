Atresmedia reedita su triple corona en audiencias en 2025 y Antena 3 lidera con la mayor distancia sobre Telecinco desde 1996

El grupo Atresmedia culmina el 2025 con una triple corona que ostenta ya por cuarto año consecutivo. No solo lidera por conglomerados audiovisuales, sino que además lo hace por cadenas, con Antena 3 líder imbatible, y con La Sexta imponiéndose a su inmediato competidor, Cuatro, por decimotercer año seguido.

Además, hablamos de un reinado robustecido, pues las distancias se han ampliado, demostrándose así una consolidación en el sector difícilmente de doblegar. Para que se hagan una idea, Atresmedia se alza con la mayor diferencia histórica sobre Mediaset España, con 1,6 puntos de ventaja concretamente: un 26,1% frente a un 24,5% de cuota media de pantalla. Y esto se produce a pesar de contar con un canal menos.

En cambio, la empresa italiana se coloca en el otro lado de la moneda y refrenda el peor año de su historia. Otro dato a destacar es que Atresmedia vuelve a ser el grupo de comunicación por el que más espectadores únicos pasan, con más de 16 millones diariamente.

Ya centrándonos en la pugna de audiencia de las cadenas principales, Antena 3 se lleva con una incontestable autoridad el 2025, que suma cuatro años consecutivos de dominio absoluto frente a sus adversarios. En otras palabras, prolonga su mayor racha de liderazgo de la historia.

Además, el canal no toca techo dentro de esta dorada época que atraviesa y mejora incluso el promedio anual del 2024. Con un gran 12,8% de media, asistimos a un crecimiento de 0,2 puntos. Con esta métrica, aventaja en 1,8 puntos a La 1 de TVE (11%) y en 3,3 puntos a su máximo rival, Telecinco (9,5%), que experimenta una tendencia diametralmente opuesta a Antena 3 al registrar su peor año de la historia. Nos encontramos ante una distancia casi sin precedentes, pues la brecha entre ambas emisoras privadas no era tan grande desde el año 1996.

Antena 3 ha logrado ser la televisión más vista en España durante más del 80% de los días en 2025

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

La solidez en el liderazgo de Antena 3 y la fidelidad del público en tiempos convulsos debido a la fragmentación del consumo televisivo, lo cual hace que los resultados sean doblemente meritorios, se avala con dos rotundos datos: El canal ha ganado todos los meses del año sin excepción y ha logrado ser la televisión más vista en España durante más del 80% de los días del 2025 (294). Además, casi el 90% de los días ha tenido la emisión más vista.

En cuanto al rendimiento por franjas horarias, la hegemonía de Antena 3 es también digna de ser reseñable, pues lidera con mucha holgura las dos bandas de mayor consumo y las más importantes: el prime time y la sobremesa. También se hace con la tarde, otra franja muy codiciada en televisión.

En el caso particular del prime time, el horario de máximo consumo y de mayor poder comercialmente hablando, Antena 3 no tiene rival alguno y, de hecho, sube medio punto con respecto al año pasado, con un sobresaliente 13,5% de cuota de pantalla frente al 11,9% de La 1 de TVE o el 9,4% con el que se conforma Telecinco. Y es que, además de caer a su mínimo histórico anual en términos generales, la cadena de Fuencarral marca los peores registros en su haber en la mañana, en la sobremesa y en la tarde; las dos últimas franjas en un estado muy crítico.

Por otro lado, como ya analizamos, Antena 3 monopoliza el terreno del entretenimiento y centraliza gran parte del ranking de programas más vistos del 2025, con 'El Hormiguero' (1,9 M y 15,2%) a la cabeza de la clasificación como el espacio más visto de la TV en este año. Le siguen 'Pasapalabra' (1,7 M y 19,7%), 'Tu cara me suena' (1,7 M y 21,7%) y 'La ruleta de la suerte' (1,6 M y 22,3%). Otros formatos de entretenimiento que también han liderado el prime time y han contribuido a hacer grande a la cadena de Atresmedia en este año que acaba han sido 'El Desafío', 'El 1%', 'La Voz' en sus diferentes versiones o 'El Capitán en América', el docu-reality de Joaquín Sánchez y familia.

Otro pilar fundamental de la programación de Antena 3 es la serie 'Sueños de Libertad', la más vista de la TV un año más y con una tendencia claramente ascendente, puesto que ha crecido a un 13,2% de share en su promedio anual, lo que provoca que, en el ámbito de la ficción, la cadena de Atresmedia también sea referencia absoluta.

'Antena 3 Noticias' (19,1%) encadena 8 años de liderazgo ininterrumpido

Sandra Golpe en 'Antena 3 Noticias'.

Aunque, sin duda, el mayor baluarte lo representan las 'Noticias', con un 19,1% de media entre todas sus ediciones. Con 2025, ya son ocho años de liderazgo ininterrumpido. Sobresale especialmente la primera edición conducida por Sandra Golpe de lunes a viernes, con un 22,9% de share y más de dos millones de espectadores. Por su lado, 'Noticias 2' con Vicente Vallés (18,3% y más de 1,9 millones) afianza su liderazgo y alcanza distancias abismales con respecto a Telecinco.

Y es que 'Informativos Telecinco' suma tres años de caída libre en audiencias, más pronunciada desde el cambio de etapa: 2022 (12,3%), 2023 (10,4%), 2024 (9,8%) y 2025 (9%). Es la oferta informativa que más decrece, desplomándose a la tercera opción del público por primera vez en 15 años, es decir, desde el 2010. También concluye diciembre con su peor cuota mensual de la historia (8,1%). Y si nos fijamos en la edición nocturna de Carlos Franganillo, la debacle es aún más dura, con su peor promedio histórico (7,1%).

La Sexta cumple 13 años de liderazgo consecutivo sobre Cuatro

La tercera corona que gana Atresmedia pertenece a La Sexta, que crece y encadena 13 años por encima de Cuatro, su competidor inmediato, con un 6,3% y un 5,8% de share respectivamente. También supera al canal secundario de Mediaset en target comercial con un 7,1% frente a un 6,7%. 'La Sexta Noticias', con un excelente 8,6% de media, es la opción informativa que más aumenta y todas sus ediciones superan a las de 'Noticias Cuatro'.



