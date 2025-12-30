Arturo García Sancho, Manuel en 'La Promesa', nos advierte de un giro de tuerca y una trama inesperada

Arturo García Sancho atendió a El Televisero con motivo de la nueva temporada de 'La Promesa'. El actor, en la piel de Manuel, nos avanzó cuál va ser la evolución de su personaje de cara a los próximos meses y sus tramas principales.

A esa pregunta, el intérprete aseguró que "Manuel ha iniciado un camino que no sabe a dónde le va a llevar, pero desde luego es un camino que hasta ahora no había cogido". Algo que entra dentro de la transformación de algunos personajes de la serie. El primero, el suyo.

"Hay algo que ha pasado que le ha hecho ver que las cosas no pueden seguir como estaban, que los buenos tienen que actuar para que los malos no se salgan siempre con la suya porque está visto y comprobado que no se puede dejar todo en manos del universo", declaró Arturo García Sancho.

Al hilo, el actor adelantó que se avecina "una vuelta de tuerca con Manuel y Leocadia" y que "se van a convertir en enemigos". "Se van a poner las cartas sobre la mesa, casi todas. Manuel va a tener claro que con esta mujer ya no se puede andar con medias tintas", sentenció.

¿Pero cómo va a reaccionar el personaje encarnado por Isabel Serrano? "Evidentemente, Leocadia, cuando se dé cuenta de que Manuel sabe quién es, qué clase de persona es y las cosas que es capaz de hacer, pues tampoco tendrá que cuidarse con Manuel. Entonces, se viene una historia de cómo, sin destruir lo que le rodea a cada uno de ellos, van a muerte el uno con el otro", nos avisó Arturo García Sancho durante la entrevista.

Por ahora, se han sentado las primeras bases para una declaración de guerra de Manuel a Leocadia. Pero ¿llegará por fin su caída como muchos espectadores de 'La Promesa' ansían? "Desde luego, Manuel lo va a intentar por todos los medios", afirmó el actor.

Por su parte, Josep Cister, creador de la ficción, puntualizó que "las tramas no están cerradas y casi diríamos que acabamos de iniciar el rodaje de la temporada". Sin embargo, a la espera de que esas tramas se cierren sobre el guion, el guionista sí que hizo hincapié en que "Manuel vivirá un enfrentamiento a cara de perro con Leocadia porque ya la ha calado y sabe perfectamente cómo es".

En paralelo, Cister nos reveló una trama nueva y totalmente inesperada por los fans de la serie que involucra de lleno al personaje de Manuel. "Él no va a dejar de mirar hacia María Fernández, que está viviendo un embarazo complicado (...) Manuel, por el amor que sentía por Jana, va a intentar ayudarle por todos los medios para que no le falte de nada ni a ella ni a su hijo. Ahora bien, la cuestión es cómo lo recibirá María Fernández y qué conflicto tendrá ella con eso", ahondó Arturo García Sancho en ese sentido.

Por último, el actor bilbaíno dejó un claro aviso a navegantes sobre la quinta temporada de 'La Promesa': "La gente no puede perderse los primeros capítulos de las primeras semanas porque luego, de repente, va a haber giros que lo cambien todo y, si te has perdido las primeras semanas, seguramente no sabrás seguir lo que va a pasar. Yo diría que cuidado, que no se confíen".