'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 10 al 14 de noviembre: Victoria, descubierta y la última decisión de Luisa

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le preguntaba a Victoria que hará cuando José Luis le eche del palacio cuando anule su matrimonio tras el regreso de Dámaso.

Paralelamente, José Luis le dejaba claro a Victoria que puede estar tranquila porque Mercedes no se atreverá a hacer nada en contra de ellos por su propio bien y además aseguraba que tiene un as bajo la manga. Tras ello, Victoria le dejaba claro a Mercedes que no le haga perder el tiempo con amenazas y mentiras.

Después de que Adriana le cuente la situación que atraviesa Luisa en la cárcel y de que esta le confiese que fue ella quién robó la talla, Alejo pedía ir a verla para poder mostrarle todo su apoyo. Tras conseguirlo, Luisa le decía a su amado que su padre tiene razón y que ella no es digna para su familia y le pedía que se aleje de ella.

Pedrito le decía a Bárbara que si los padres de Leonardo se hubieran dignado a conocerla mejor la adorarían pero no le han dado ni un segundo. Asimismo, Matilde le recordaba a Bárbara que nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere y que no debe renunciar a ello.

Victoria anunciaba a sus sobrinos que Isabel se ha marchado de Valle Salvaje y Adriana descubría que la aya le ha dejado una carta a su nombre en la que le cuenta todos los motivos de su marcha.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 10 al 14 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 292 de 'Valle Salvaje' del lunes 10 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio anuncia a Eva y Amadeo que mientras encuentran a alguien para que ocupe el lugar de Isabel van a poner a alguien al mando.

Adriana no entiende por qué Luisa no cuenta la verdad de una vez por todas y Alejo tiene claro que está ocultando algo y está convencido de que tiene que ver con Tomás. Por su parte, Pepa trata de saber cómo está su hermana y Adriana le miente al decir que está bien.

Victoria le deja claro a Matilde que la va a pisotear como a una cucaracha y que no tiene ni dignidad para plantarle cara y que no le queda nada. Después Atanasio le dice a su amada que por muy duquesa que sea no puede hacer lo que quiere aunque Matilde le responde que sí que puede y que siempre le aísla de todo lo que le importa. Y Bárbara también le dice a Matilde que tiene que plantar cara.

Rafael se sorprende al descubrir que Dámaso se ganó la vida como terrateniente y él le deja claro que si hubiera comprado las tierras se habría quedado en el Valle pero su propietario no quiso vendérselas porque su padre habló con él y de un día para otro se echó atrás.

Dámaso habla con Mercedes y le cuenta que cuando su hermana Pilara llegó al Valle ya estaba enferma pero el clima y el entorno le ayudaron a mejorar y trata de saber qué ocurrió para que falleciera.

José Luis no duda en decirle a Alejo que no debería de fiarse de todo el mundo porque su apellido y su posición podrían ser golosos para cierta clase de gente que quiere sacar provecho de ellos.

Victoria le ofrece a Dámaso que se hospede en el palacio y su marido le contesta que es una propuesta tentadora pero que sino teme volver a sentir algo por él y ella le pide que se controle. Y finalmente él le pide que le mire a los ojos y le diga sino fue la amante del duque antes de que él se marchara.

Avance del capítulo 293 de 'Valle Salvaje' del martes 11 de noviembre

Tras escuchar las acusaciones de Victoria, Dámaso le da a Mercedes la oportunidad de contarle su versión de la historia.

Por otro lado, alguien sorprende a Matilde tras descubrir, por accidente, que ella y Atanasio son pareja. ¿Quién será?

Avance del capítulo 294 de 'Valle Salvaje' del miércoles 12 de noviembre

Dámaso le hace la gran pregunta a Victoria y que puede suponer un antes y un después: ¿era Gaspar hijo suyo?

Por otra parte, tras espiar una conversación entre Adriana y Matilde, Pepa explota y enfrenta a Adriana para exigirle explicaciones sobre Luisa.

Avance del capítulo 295 de 'Valle Salvaje' del jueves 13 de noviembre

Pepa le habla a Adriana sobre el pasado de su hermana mientras que Mercedes le revela a Dámaso que Victoria mató a Pilara.

Por su parte, Alejo va a ver a Luisa a la cárcel, pero su amada le rompe el corazón con su última decisión. En cuanto a bodas, hay una nueva en camino.

Avance del capítulo 296 de 'Valle Salvaje' del viernes 14 de noviembre

Alejo sufre, pensando que su historia con Luisa ha sido una mentira. Por su parte, Adriana vuelve a visitar a la criada en prisión, quien al fin confiesa que el ladrón de la talla fue Tomás.

Mientras, Bárbara ve llegar a palacio a Leonardo e Irene. ¿Ya son marido y mujer?