Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 7 de noviembre: la confesión de Luisa y la verdad sobre Isabel

'Valle Salvaje' está de enhorabuena pues ha sido nominada a Mejor Telenovela en la próxima gala de los Premios Emmy Internacional junto a 'Regreso a las Sabinas'. De ganarlo, la ficción creada por Josep Cister tomaría el relevo de su hermana mayor, 'La Promesa', la otra serie de Bambú Producciones y del mismo creador que hace tándem con ella en las tardes de TVE.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le dejaba claro a Alejo que Luisa va a pagar las consecuencias de haber robado la talla de Victoria y siendo una criada pueden ser fatales pero su hijo le recuerda que es su prometida.

Por otro lado, José Luis hacía llorar a Victoria dejándole claro que ya le advirtió de que la mujer que estuviera a su lado tenía que estar a la altura en todo momento y que si su familia necesitaba que le deje atrás no tendrá ningún problema en hacerlo.

Leonardo se encaraba con su padre diciéndole que si tiene miedo de regresar de Burgos y descubrir que se ha casado con Bárbara en su ausencia. Mientras, Irene trataba de convencer a Leonardo que quizás en su ausencia consiguen que Bárbara se olvide y piense como será su vida sin él.

Isabel le pedía a Pedrito que le prometa que nunca dejará solas a sus hermanas y que las protegerá siempre. También hablaba con Adriana para pedirle que por favor sus hermanos nunca dejen de ser su prioridad ni ahora ni en el futuro. Además, Isabel le aseguraba a Amadeo que necesita escapar y quitarse la soga del cuello que tiene que no le deja respirar despidiéndose de todos.

Dámaso le decía a Victoria que no le ofrezca dinero para marcharse de Valle Salvaje porque sería muy humillante. Paralelamente, Mercedes le advertía a su cuñada que podría perder mucho si Dámaso se lo propusiera y que José Luis podría rechazarla y amenazaba con contar quién es en realidad.

Finalmente, Adriana decidía visitar a Luisa en prisión y allí descubría el horror al que ha sido sometida su amiga para tratar de que confesara el robo de la talla de Victoria.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 7 de noviembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 291 de 'Valle Salvaje' del viernes 7 de noviembre

Bárbara en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes le pregunta a Victoria que hará cuando José Luis le eche del palacio cuando anule su matrimonio tras el regreso de Dámaso.

Paralelamente, José Luis le deja claro a Victoria que puede estar tranquila porque Mercedes no se atreverá a hacer nada en contra de ellos por su propio bien y además asegura que tiene un as bajo la manga. Tras ello, Victoria le deja claro a Mercedes que no le haga perder el tiempo con amenazas y mentiras.

Después de que Adriana le cuente la situación que atraviesa Luisa en la cárcel y de que esta le confiese que fue ella quién robó la talla, Alejo pide ir a verla para poder mostrarle todo su apoyo. Tras conseguirlo, Luisa le dice a su amado que su padre tiene razón y que ella no es digna para su familia y le pide que se aleje de ella.

Pedrito le dice a Bárbara que si los padres de Leonardo se hubieran dignado a conocerla mejor la adorarían pero no le han dado ni un segundo. Asimismo, Matilde le recuerda a Bárbara que nunca es tarde para luchar por lo que uno quiere y que no debe renunciar a ello.

Victoria anuncia a sus sobrinos que Isabel se ha marchado de Valle Salvaje y Adriana descubre que la aya le ha dejado una carta a su nombre en la que le cuenta todos los motivos de su marcha.