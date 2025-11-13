Un rostro de actualidad en La 1 de TVE se pasa al programa de Nacho Abad para su equipo de colaboradores

'En boca de todos', el programa conducido por Nacho Abad en las mañanas de Cuatro, ha realizado un nuevo fichaje en un momento muy dulce para el formato de Mediaset, que no para de sumar adeptos hasta dar el sorpasso a 'Al rojo vivo' de Ferreras, su principal competidor, de forma puntual.

Se trata de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que se convierte en la nueva colaboradora de la mesa política del magacín producido en colaboración con Mandarina Producciones. Así, la expolítica del PP retorna al grupo de comunicación italiano como tertuliana tras meses alejada.

Alejada precisamente por el nuevo proyecto de La 1 de TVE en el que se ha embarcado y que le ha llevado a estar dos meses fuera por las grabaciones. Hablamos de 'Hasta el fin del mundo', el formato de aventuras con famosos que recuerda a 'Pekín Express' y que la cadena pública estrenó con éxito este miércoles por la noche, siendo líder absoluto.

Junto a la modelo Alba Carrillo, Cristina Cifuentes forma una de las seis parejas de participantes que han recorrido ocho países de Latinoamérica (Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile) en una carrera en la que podrán conocer diferentes culturas.

Así, Cristina Cifuentes hará doblete en televisión. Por un lado, en La 1 de TVE con este reality comandado por Paula Vázquez en prime time y, por otro, con su participación como colaboradora en el espacio de Nacho Abad; en el que compartirá mesa con rostros como Antonio Naranjo, Sarah Santaolalla, Marta Nebot, Noelia Núñez o Juan Lobato, entre otros. Su incorporación se ha producido este jueves, 13 de noviembre.