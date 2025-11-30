'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 1 al 5 de diciembre: el personaje que pone a Gabriel en peligro

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gema sufría un fuerte mareo provocando que Luz se alerte sobre su grave estado y decidía avisar al cardiólogo para asegurarse de que la salud de su cuñada no corre peligro.

María estaba dispuesta a dar un giro a su vida tras una conversación con Begoña y se presentaba en la fábrica para pedir una oportunidad laboral y es que quiere dejar atrás la dependencia que tiene de los De La Reina y buscarse un sustento por ella misma. Y Cloe no dudaba en hacerle una propuesta de trabajo. Mientras, Cloe le proponía a Marta tener una cita fuera de la empresa para buscar inspiración para el nuevo perfume.

Cristina decidía confesarse con Claudia y le contaba su preocupación porque Beltrán siga enamorado de ella buscando una nueva oportunidad. Paralelamente, Luis le proponía a la joven un nuevo reto para tratar de animarla. Y Joaquín se mostraba entusiasmado ante los progresos de su negocio de embalaje.

Por su lado, Carmen volvía a mostrarse muy molesta con Tasio porque ha vuelto a disfrutar de una noche de fiesta con los franceses y no dudaba en encararse con él. Pero él trataba de excusarse.

En casa de los De La Reina, Gabriel y Begoña firmaban los papeles para la adopción de Julia con el apoyo de Damián. Y justo entonces, Andrés volvía a Toledo dispuesto a desenmascarar a su primo tras todo lo que ha descubierto en Tenerife al hablar con Delia y no dudaba en decirle a María que no pensaba dejarse engañar por ella nunca más.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 241 al viernes 5 de diciembre:

Capítulo 448 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 1 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide a Andrés tener la conversación pendiente que tenían y trata de saber dónde ha estado en realidad pero él se muestra muy distante con ella y ambos no dudan en hacerse duros reproches sobre su boda con Gabriel. Después, Marta también regaña a su hermano por marcharse sin avisar sabiendo lo mal que lo pasó con lo de Fina.

María sorprende a la familia al anunciar que comienza a trabajar en la fábrica dejando a Damián y Begoña completamente descolocados con este giro en su vida. Por su parte, Carmen se confiesa con David sobre sus miedos porque Tasio pueda recaer en sus viejos hábitos tras las noches de fiesta con los franceses.

En el dispensario, Luz le da los resultados a Gema de sus pruebas y le anuncia que está embarazada. Lo peor es que dado su cardiopatía, el embarazo puede poner en riesgo su vida y la mujer no sabe como contárselo a Joaquín. Por otro lado, Manuela intenta remover la conciencia de Damián y logra hacerle efecto.

Andrés decide hablar con Luis y contarle todo lo que ha investigado en Tenerife sobre Gabriel y todo lo que ha descubierto sobre él y tras escucharle, el perfumista empieza a creer que el abogado tiene un lado oscuro. Mientras, Marta le confiesa a Pelayo que ha empezado a notar señales de sentimientos de Cloe hacia ella.

En la colonia, Manuela interviene cuando un hombre intenta acosar a Mari Paz y le escucha como le llama Paloma. Tras defender a la mujer, la tía de Claudia empieza a sospechar que la joven oculta algo y no duda en revelar sus sospechas a su sobrina. Finalmente, Gabriel presiona a Francisco Cárdenas para que deje en paz a Pelayo pero el político no accede y deja claro que seguirá con sus presiones.

Capítulo 449 de 'Sueños de Libertad' - Martes 2 de diciembre

Delia, la madre de Gabriel se presenta en Toledo y pone patas arriba a los De La Reina. Tras verla, Damián y Begoña se quedan completamente en shock pues creían que la mujer estaba muerta. Y cuando Gabriel descubre que su madre se ha presentado en casa de los De La Reina se teme lo peor.

Marta y Cloe regresan de su cita cultural y la actitud de coqueteo del guía y la francesa deja descolocada a la De La Reina. Mientras, Tasio trata de recomponer su relación con Carmen pero sus salidas nocturnas han provocado que su mujer tema que caiga en sus problemas del pasado y ambos siguen teniendo desencuentros.

Joaquín y Digna continúan sacando adelante su nuevo negocio de embalaje con el que están empezando a tener éxito. Tras recibir un primer encargo, comienzan los nervios por no poder sacar adelante el trabajo pues les exigirá un esfuerzo extra. Paralelamente, Damián decide perdonar a Digna y ambos terminan reconciliándose.

La llegada de Delia Márquez provoca tensiones entre Gabriel y su familia. Así, Begoña se siente completamente engañada por su recién marido y aunque el abogado trata de explicarse, ella se siente muy dolida y no se lo termina de creer. Mientras Damián también se siente traicionado por su sobrino al haberles mentido a todos. Y Gabriel trata de sonsacar a su madre el motivo de su visita a Toledo.

María le deja claro a Andrés que no necesita nada de su familia y que a partir de ahora quiere ser libre. Cristina se siente decepcionada con Beltrán tras descubrir que alguien ha ido hablando de su adopción en Madrid. Por su parte, Gema trata de ocultar a Luis su preocupación por su peligroso embarazo.

Capítulo 450 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 3 de diciembre

Gabriel trata de convencer a Begoña de que Delia es una mujer vengativa y que lo único que quiere es arruinarle la vida, pero ella no entiende cómo puede hablar así de su madre provocando que se abra una brecha en el recién inaugurado matrimonio poniendo al abogado en jaque.

Cloe y Marta siguen con los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia masculina y cuando la francesa intenta tener un detalle con ella, Marta no duda en rechazarlo y pone freno a su relación. En la tienda, Carmen y Tasio pasan de la reconciliación a una nueva discusión en apenas unos minutos tras pedirle que le acompañe a una cena con los franceses.

Delia cree que su llegada a Toledo no ha sido acertada y le pide a Andrés que le ayude a regresar a la residencia pero él insiste en pedirle que se quede animándola a retomar la relación con su hijo. Por su parte, María le reprocha a Gabriel que la llegada de su madre le ponga en problemas pues ambos piensan que Andrés está detrás de esta jugada.

Damián conoce el nuevo negocio de Joaquín y tras verlo no duda en recordar los inicios de Perfumerías De La Reina cuando se asoció con Gervasio. Paralelamente, Gabriel trata de convencer a su tío Damián para que venda parte de la empresa familiar tras abrirse con él y con Marta sobre por qué les mintió sobre la muerte de su madre.

Cristina no duda en encararse con Beltrán por haber revelado el secreto de su adopción sin su consentimiento y le deja claro que no quiere volver a saber nada de él. Por último, Begoña se desahoga con Luz sobre las mentiras de Gabriel y Luis no duda en reprocharle a Andrés las armas sucias que está utilizando para acabar con su primo.

Capítulo 451 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 4 de diciembre

Cloe confirma con Luis sus sospechas de que el nuevo perfume de Brossard es el mismo que el que Perfumerías De La Reina había desarrollado para Cobeaga. Y tras descubrirlo se siente completamente decepcionada y no duda en compartirlo con Tasio.

Tras ver el nuevo negocio de Joaquín, Damián toma una importante decisión y anuncia su decisión de retomar su trabajo en Perfumerías De La Reina. Tras su vuelta, el patriarca tiene un fuerte desencuentro con su sobrino tras dejarle claro a Gabriel de que no puede volver a confiar en él y le pide absoluta transparencia si quiere seguir teniéndole de su lado.

Tasio trata de convencer a Carmen para que le acompañe a su cena con los franceses y le regala un vestido, pero ella lo rechaza. Tras sentirse aplazada también por Claudia, Carmen termina encontrando en David un fuerte apoyo. Por su parte, Luz y Luis ayudan a Joaquín a sacar adelante el encargo y Gema se siente incapaz de compartir con su familia su delicado estado de salud y su embarazo.

Delia no duda en hablar con Begoña para poderla conocer mejor y también pide conocer a Julia. Y pese al momento de tensión entre la enfermera y el abogado, Begoña conecta enseguida con su suegra. Tras ver que su madre está empezando a ganarse a su mujer, Gabriel no duda en amenazarla para que no revele ninguna información comprometida sobre ellos.

Begoña decide hablar con Andrés para lograr algunas respuestas que le tienen inquietas sobre la llegada de Delia y trata de saber si él tiene algo que ver con su aparición. El De La Reina le niega que él tenga nada que ver pero ella no se lo termina de creer.

Capítulo 452 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 5 de diciembre

María percibe que Claudia está muy incómoda con ella tras comenzar a trabajar en la fábrica y piensa que quizás todo es por el affaire que tiene con Raúl y teme que ese secreto salga a la luz comprometiéndola frente a Andrés y los De La Reina. También la mujer habla con Delia sobre Gabriel para convencerle de lo bueno que está siendo su hijo con todos.

Cloe no duda en pedirle disculpas a Marta tras descubrir que Brossard plagió el perfume que habían preparado para Cobeaga. Tras ello, ambas vuelven a tener un momento de gran conexión y complicidad. Por su parte, Tasio trata de recuperar la confianza de Carmen sin gran éxito.

Luz insiste a Gema para que le cuente a Joaquín que está embarazada y los riesgos que podría acarrearle. Pero Gema sigue negándose a confesar su estado de buena esperanza y seguir adelante con él asumiendo las consecuencias que podría tener para su vida. Mientras, Cristina se empieza a sentir acosada por Beltrán

Gabriel se enfrenta con Begoña por culpa de la llegada de Delia y su conversación con Andrés y la enfermera le deja claro que no piensa permitir una relación llena de celos como la que tuvo con Jesús. Después, Gabriel no duda en encararse con Andrés por haber ido a buscar a su madre y comparte todas sus sospechas con María.

Finalmente, Begoña es testigo de cómo Gabriel tiene un momento de tensión con Julia tras gritarle delante de ella. Un desencuentro que provoca que la enfermera empiece a cuestionarse su matrimonio y el proceso de adopción de la niña.