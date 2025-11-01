Se confirman las especulaciones y 'La Promesa' sorprende con el regreso de este importante personaje

Un regreso podría estar muy pronto de producirse en 'La Promesa'. Un año después de su despedida, la actriz Cristina Fernández Pintado, que encarna el personaje de Margarita, madre de Martina y cuñada del marques, volverá a la serie diaria de La 1 de TVE.

Han sido los promisers, ojo avizor siempre en redes sociales, quienes han descubierto su retorno gracias a un vídeo de María Castro (Pía Adarre) en su cuenta de Instagram, grabado desde los platós de la ficción producida por Bambú.

En ese vídeo, aparecía la puerta de su camerino y, junto a su nombre, se podía leer el de Cristina Fernández Pintado. De esta manera se vendría a confirmar que la actriz está inmersa en el rodaje de 'La Promesa' en la actualidad.

Este hallazgo se produce pocas semanas después de la carta que Martina escribió a su madre relatándole la mayoría de cambios que han sacudido al palacio de los Luján en los últimos meses. En ese momento, muchos fans elucubraron sobre su regreso y esta pista confirmaría ahora esas especulaciones.

En su vuelta, Margarita se enfrentará a un mundo muy distinto: a la muerte de Jana, el encarcelamiento de la marquesa, la marcha de Catalina, el poder de Leocadia de Figueroa, al cambio de mayordomo y a Jacobo, el prometido de su hija. Aunque la relación se ha deteriorado.

La pregunta ahora es cuando se producirá esa reincorporación de Cristina Fernández Pintado a 'La Promesa'. Todo parece indicar que será este mes de noviembre cuando reaparezca, pero la fecha exacta es una incógnita.